Fatal choque en San Agustín: exigen justicia por la muerte de Humberto Reding

Video: Hospitalizaron a cuatro personas tras un tremendo choque frontal en Paraná

Un adolescente de 16 años era la persona que conducía el Clío y quién tendrá la responsabilidad en el Homicidio culposo de la víctima.A seis meses del trágico hecho, Miriam, la hija del hombre fallecido, denuncio que recibe amenazas por parte del padre del menor y pide justicia.“Hay días en los que parece que no paso, es duro. No pretendo que alguien sienta el dolor del otro, pero mínimamente esperas un poquito de empatía y no la hubo de nadie. Los padres del chico hacen como si nada paso”, dijo la joven y agregó que “fui la última persona que vio a mi papá y desde ese día no puedo pasar por el lugar del accidente”.Además, Miriam contó aque presencio varias situaciones donde se sintió incomodo con el padre del menor “de la fiesta de año nuevo nos tuvimos que ir, porque nos miraba provocándonos”, también en un reconocido lugar de comidas rápidas “me intimidaba con la mirada”.En este sentido, la joven también expresó que “me amenazaron de muerte y me mencionaron el nombre completo de mi hijo. Yo no sé si mañana salgo y me paso algo a mí”.Para finalizar la joven enunció: “Quiero que la persona que conducía el auto que mató a mi papá vaya preso, y que se cambien las leyes”.“Quiero que se haga justicia, mi papá salió a comprar algo y no volvió nunca más”.