Bioingeniero paranaense participa de la Copa Mundial de Emprendedores

Jonathan Gubspun

Hasta el 12 de marzo se realiza en Arabia Saudita la Copa Mundial de Emprendedores donde participan tres empresas argentinas, que quedaron entre las 100 finalistas y, en caso de ganar, podrán 'vender' su proyecto para ganar u$s 1 millón.Entre las tres start ups nacionales, está la empresa de Selectivity, que si bien es de Córdoba, está fundada por, un bioingeniero de la ciudad de Paraná y recibido en la Universidad Nacional de Entre Ríos.Desde Biban, en Arabia Saudita, Gubspun habló consobre su proyecto y dijo sentirse “orgulloso” de ser paranaense.“Estoy solo representado a mi compañía, rodeado por dos compañías argentinas más, uruguayos, chilenos, colombianos, peruanos, mexicanos y de otras partes del mundo como Lituania, Japón, Estados Unidos, Dinamarca”, contó y agregó que no ve a los otros expositores como rivales, sino como oportunidades para poder expandir su proyecto.Sobre el mismo, explicó que “. Con nuestra primera solución, cualquier ginecólogo en su consultorio va a tener la oportunidad de brindar un tratamiento de fertilidad expandiendo el acceso a los tratamientos y el segundo dispositivo, permite acercar esos tratamientos al hogar de las personas, para que las parejas o las mujeres solas, ya tengan el punto de acceso desde la comodidad de su casa. Es completamente innovador”.Por otra parte, Gubspun mencionó que. Hay tres jurados que evalúan y luego hay 2 minutos de preguntas y respuestas. Si avanza a la siguiente ronda, este sábado podrá participar de los cuartos de final, luego de la semi y el domingo de la gran final.Finalmente, el ingeniero paranaense, y tras agradecer a su familia por el apoyo que siempre le han brindado dejó un mensaje a todos los emprendedores: The Entrepreneurship World Cup , copatrocinada por Global Entrepreneurship Network y la Autoridad General de Pequeñas y Medianas Empresas en Arabia Saudita, Monsha'at, es una de las competencias de presentación y programas de apoyo más grandes para los fundadores de nuevas empresas. Cada año, los emprendedores compiten por una parte de u$s 1 millón en premios, pero también en millones más en inversión, apoyo y publicidad.La primera edición de la copa se hizo en 2019, y en total todos estos años sumó 400.000 registros de 200 países. Los 100 finalistas de la edición 2023, conocidos como EWC 100, fueron seleccionados después de triunfar en competencias y actividades clasificatorias en todo el mundo. Las 250 empresas con mejor desempeño fueron invitadas a participar en un campo de entrenamiento de tres días y se seleccionaron a 100 para participar en las finales globales.Las otras dos empresas argentinas que participan son:Es una plataforma que les permite a trabajadores independientes acceder a beneficios, oportunidades laborales y asesoramiento, por ejemplo, para alquilar, abrir una cuenta bancaria o comprar una bicicleta. Fue fundada en 2018, en Córdona, por un abogado laboralista, Diego Amondaray, y su mujer, Laura Moroni luego de que conocieran la historia de un inmigrante venezolano conductor de Uber que no conocía cómo manejarse en la Argentina.Nippy estuvo a punto de recibir capital por parte de Glovo, antes de que esta empresa fuera vendida a Delivery Hero. Además, ya participó de otra edición de la Copa Mundial de Emprendedores.Creada por Axel Córdoba en Neuquén, esta firma mejora la capacidad de retención de agua del suelo y su contenido de nutrientes, reduciendo la frecuencia de riego y el consumo de agua hasta en un 50%. Hydroplus es un polvo granular, amigable con el medio ambiente, y con una vida útil de hasta 5 años. Se hidrata con agua de lluvia o riego, absorbiendo hasta 80 veces su peso en agua, permitiendo que esté disponible cuando la planta lo necesite.