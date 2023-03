Video: Entregaron medallas a ex combatientes: "Malvinas no se olvida nunca"

En la II Brigada Blindada del Ejército Argentino, en la capital entrerriana, se realizó este viernes un emotivo acto donde se entregaron medallas a ex combatientes de Malvinas.El Coronel Mayor, Héctor Tornero, contó aque la iniciativa surgió de la Asociación de Veteranos de Guerra de Paraná. La ceremonia estaba prevista en la Plaza de Armas, con una gran presencia de tropas, pero por razones climáticas se decidió reducirla a un acto. Pero esta reducción no impidió que saliera a la luz “mucha emoción, mucho sentimiento patriótico y muchas historias y recuerdos que se ponen a flor de piel”.“Soy el único integrante de la Prefectura y esto es como un disco que vuelve otra vez y parece que uno se olvida, pero no se olvida nunca. Doy gracias a Dios que estoy bien”, dijo emocionado un ex combatiente que recibió una mención especial.también dialogó con José Portman, tripulante del Ara General Belgrano, oriundo de Villa Urquiza y Pedro Aliano, ex combatiente de Sauce de Luna. Ambos se mostraron agradecidos con el reconocimiento, recordaron los duros momentos vividos en Malvinas e instaron a toda la sociedad a “empezar de a poco a recuperar los valores”.