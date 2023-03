Edicto del Juzgado Civil y Comercial Nº 2 a cargo de la doctora Gabriela Sione

El Juzgado Civil y Comercial Nº 2, sito en Narciso Laprida 255, E3100 Paraná, Entre Ríos, a cargo de la Dra. Gabriela R. Sione, hace saber que por ante dicho juzgado tramita el proceso colectivo caratulado "CENTRO DE ORIENTACION DEFENSA Y EDUCACION DEL CONSUMIDOR (C.O.D.E.C.) C/ CREDINEA S.A. S/ SUMARÍSIMO (PROCESO COLECTIVO)" (Expte N° 18754) y donde se ha dispuesto el día 30/3/2021 y ratificado el 14/9/2021 la publicación de edictos por siete días en el portal periodístico de www.elonce.com , a fin de garantizar la adecuada notificación de la sentencia dictada en autos a través de la cual se ha condenado a Credinea S.A. a restituir a cada uno sus clientes y ex cliente de la Provincia de Entre Ríos a quienes se les hubiera cobrado el concepto gasto de otorgamiento, el importe percibido por dicho concepto, con más intereses calculados con aplicación de una vez y media la tasa activa del Banco Nación desde el día del otorgamiento del préstamo hasta el efectivo pago y la misma suma con más iguales intereses en concepto de daño punitivo.Se hace saber a los señores clientes y ex clientes de la empresa Credinea SA (Corefin ) de la provincia de Entre Ríos que deberán comunicarse vía telefónica al 343 4574728 o mail aa fin de denunciar sus datos de contacto y CBU para proceder al pago de las sumas a su favor.