Escuela de Paraná no computará inasistencias a alumnos que falten por el calor

La respuesta a la recomendación de Perczyk

La dirección de la escuela Nº202 “Gaspar Benavento” de Paraná acordó que no se computarán las inasistencias a aquellos alumnos que falten por el intenso calor que se registra en estos días.“Con autorización de la supervisora, se acordó que sean los padres los que decidan si envían o no a sus hijos a la escuela y no se les computarán las faltas en caso que no los manden a clases. La decisión será de la familia”, comunicó ala directora Viviana Rondán. Y aclaró: “Aquel papá que no quiera traer a su hijo a la escuela por las condiciones climáticas, no le correrá falta”.En ese sentido, la directora fundamentó las razones de la disposición. “Ayer se pasó un día con mucho calor, sobre todo, en el turno tarde, porque esta es una escuela abierta, con galerías, pero el sol azota. No funcionan todos los ventiladores de techo y ayer uno de los papás trajo un ventilador industrial para 2º pero tira aire caliente”, explicó.Al respecto, Rondán especificó que son “entre 22 y 25 alumnos por aula”. “Mantenemos la ventilación cruzada, pero el calor es tan intenso que el aire es caliente”, destacó y confirmó que la escuela “no cuenta con salón techado donde se puedan dictar clases”.Asimismo, anticipó que no trabajarán bajo la modalidad virtual “porque los chicos no se conectan, sobre todo, en el horario de la tarde”. “Sí trabajamos, a través del papá referente, con libros que llegaron recientemente para afianzar conceptos porque todavía estamos en la etapa diagnostica”, fundamentó.Finalmente, la directora, con 32 años de servicio y pronto a jubilarse, confirmó que no recuerda un verano de calor intenso como el que se registra por estos días. “Para los primeros días de marzo, traíamos un abrigo”, recordó, pero comentó que este 2023 las comenzaron antes, a fines de febrero.