“Trabajamos cada obra desde los cimientos, no en el maquillaje”, afirmó Bahl

El intendente Adán Bahl recorrió la construcción de un conducto pluvial en calle El Paracao, en el marco de la obra integral sobre Avenida Ejército. Son 200 metros que derivarán los pluviales hacia el arroyo Antoñico. Ante estos trabajos, el tránsito permanecerá cortado por al menos 30 días entre el Arroyo Antoñico y calle Gabriela Mistral.“Esta obra forma parte de Avenida Ejército que brindará la conectividad de los hospitales con el aeropuerto, las rutas nacionales y provinciales. Es fundamental porque en la intersección de Avenida de las Américas y Paracao se genera una gran cantidad de agua que viene de distintas calles que es necesario captarla, llevarla por abajo y descargarla al arroyo”, detalló el presidente municipal.“Es el concepto que muchas veces decimos, las cosas importantes muchas veces no se ven. Trabajamos cada obra desde los cimientos, no en el maquillaje. No se puede hacer el ensanche de Paracao si no se hacen los desagües pluviales para que la gente pueda transitar de manera segura”, concluyó.La tarea consiste en la construcción de un conducto pluvial en el marco de la obra integral que se desarrolla sobre Avenida Ejército, desde Galán hasta Sarobe; y El Paracao, desde Ejército hacia Avenida de las Américas.La disposición de los conductos de estas dimensiones se realizará en El Paracao, desde el Arroyo hasta Avenida de las Américas, luego se continuará sobre El Paracao hacia la zona de Ejército con conductos de menor dimensión para la captación de pluviales. Ante estos trabajos, el tránsito permanecerá cortado por al menos 30 días entre el Arroyo Antoñico y calle Gabriela Mistral.Estuvo presente el secretario de Obras Públicas, Maximiliano Argento.