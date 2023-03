Detectaron un caso de dengue en Paraná: sus familiares presentaron síntomas

Paraná Detectaron caso de dengue en zona centro y el Municipio aplica bloqueo sanitario

El primer caso de dengue fue confirmado en la capital entrerriana, en donde tras la detección del mismo se empezó a realizar desde este jueves un operativo de bloqueo sanitario. En ese sentido,dialogó con Silvina Saavedra, secretaria de Medio Ambiente y de Salud de la Municipalidad de Paraná.“Se confirmó por laboratorio, pero cuando se hace la investigación, los convivientes también tuvieron síntomas días antes. Por ese motivo suponemos que fue dengue el cuadro que presentaron las otras dos personas”, manifestó la funcionaria municipal.Con respecto a los síntomas de la enfermedad, dijo que pueden ser “fiebre, dolor de cabeza y cuerpo, principalmente de las articulaciones, y cuando el cuadro va evolucionando aparece un sarpullido. Hay que recordar que es una enfermedad que no se transmite entre personas, sino que es a través del mosquito “Aedes Aegypti” que se cría en el domicilio donde hay agua, sobretodo en recipientes y se recomienda que se lo de vuelta para eliminar las larvas que puedan existir”.Además, se refirió al caso como dengue autóctono “porque es una transmisión que se dio localmente. No sabemos cuál fue el caso inicial, pero calculamos que pudo haber sido en la época de carnaval, ya que hubo turismo y allí pudo llegar alguna persona infectada, en donde los mosquitos se infectaron. De esa forma, a los siete días empiezan a transmitir la enfermedad”.Acerca de las calles que recorrerán, sostuvo que “continuaremos por Andrés Pazos, Urquiza, San Juan, Uruguay, Salta y en total se harán nueve manzanas”.En ese sentido, agregó que las personas que tengan síntomas consulten “al médico y le informen que en su zona hubo casos autóctonos de dengue”.En cuanto al tratamiento, afirmó: “Depende según los síntomas, generalmente se le dan analgésicos, pero por eso pedimos a la gente que si tiene fiebre consulte al médico para que el profesional pueda descartar o confirmar el caso porque si no se nos escapan y los brotes se hacen más grandes”.A su vez, remarcó que “el caso confirmado tuvo síntomas leves, en el sentido que no tiene gravedad de internación. Sin embargo, para la persona son dolores bastante importantes. El cuadro dura siete días, donde te tira a la cama”.Por último, se refirió a los días de calor: “Lo que es febrero, marzo y abril son los meses donde tenemos las poblaciones de “Aedes Aegypti” más altas. Se da porque se reproducen en todo el verano y las temperaturas son adecuadas para su supervivencia”.