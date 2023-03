Por las altas temperaturas, escuela de Oro Verde suspendió el dictado de clases

La comunidad educativa de la escuela Nº20 “Rosario Vera Peñaloza”, de la localidad de Oro Verde, suspendió el dictado de clases presenciales. La medida, que fue tomada, en principio, para este viernes, se debió a las altas temperaturas que se pronostican para la jornada.“Se suspendieron las actividades presenciales y se mandó, por los grupos de WhatsApp, una actividad para que los chicos puedan realizar en familia, en la casa, para que no pierdan el día de trabajo y para no hacerlos venir en un día que se espera un calor intenso”, comunicó ala vicerrectora Valeria Franco.De acuerdo a lo que explicó, “la decisión fue tomada por el equipo directivo y consultado a Supervisión de Escuelas, con el aval pleno de la supervisora, y se avisó a los padres por los grupos de WhatsApp”. “Y no hubo contradicciones a la medida”, destacó Franco.En la oportunidad, la vicerrectora comentó que “hubo papás que ya habían decidido no enviar a sus hijos a la escuela, y a estos se les pidió que presentaran un escrito explicando los motivos”. Es que de acuerdo a lo que refirió Franco, a la escuela asisten alumnos provenientes de la zona del INTA, barrio El Triangular y Kilómetro 5 ½, los cuales, “tienen que esperar el colectivo o ir caminando”.“En esos casos no se les coloca la falta, porque además hay chicos con diferentes patologías, y con prescripción médica, por lo que se contempla la situación”, destacó la vicerrectora.La escuela Nº20 “Rosario Vera Peñaloza”, de la localidad de Oro Verde, cuenta con seis aulas con ventiladores, “que no son suficientes”. “Una de las aulas tiene el ventilador roto y a través de Cooperadora Escolar se lanzó a la venta una rifa para recaudar fondos para comprar otro y una heladera usada”, informó la vicerrectora.De hecho, para Franco, “es muy difícil” trabajar en aula con las altas temperaturas que se registran. “Los chicos traen su botellita de agua, pero es muy difícil contenerlos en el aula, sobre todo a los más chiquitos”, reconoció.