Emilia cumplió 100 años: los festejó con música y mucha alegría

Emilia Zalazar cumplió 100 años y los celebró a pura música y ritmo. Del festejo participó su familia, amigos y trabajadores del lugar donde reside.Rubén, su hijo, dijo aque “damos gracias a Dios por tenerla, ella es una bendición. Ella se casó a los 40 años con mi papá, Estelio, que hoy no está. En aquel momento no pensaban tener hijos. Él le dijo que sí para que cuando seamos grandes los cuidemos y acá estamos”.Ella nació “en la zona de Colonia Rivadavia, zona rural, por Cerrito. Ella siempre fue ama de casa, nos cuidó a nosotros”.Silvia, por su parte, indicó que “son sus primeros 100 años, verla feliz nos pone muy contentos a nosotros”.“Tuvo dos hijos, tiene tres nietos y dos bisnietos. Estoy feliz de tener a mi mamá hoy en día. A ella le encantaba bailar, hasta lo último bailó con el andador. Le encanta la música, la cumbia, canta, todo. Iba a la Iglesia Evangélica y hacía alabanzas. Siempre fue muy alegre. Le encantan las plantas”, comentó.En ese sentido, remarcó: “mi mamá siempre dijo: `Dios me dio la vida y es para vivirla`.”