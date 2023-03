Cáncer: “El diagnóstico precoz salva vidas y no es un slogan”

Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Este 9 y 10 de marzo se realiza en la ciudad de Paraná el 1° Congreso Entrerriano de Oncología Clínica. El mismo es organizado por el Centro de Medicina Nuclear y Molecular Entre Ríos (CEMENER) y está destinado a profesionales de la salud. Se realiza en el Centro Provincial de Convenciones. El evento integra a todas las especialidades médicas y afines de Entre Ríos y la región.



En declaraciones a Elonce, la Dra. Verónica Vílchez, especialista en clínica médica y en Oncología, que se desempeña en el CEMENER y en hospital San Martín, brindó detalles sobre las jornadas de formación y habló sobre los desafíos que se plantean.



“Lo que más nos interpela tiene que ver con brindar al paciente una mejor asistencia multidisciplinaria y también entender que en el avance, la medicina se torna más costosa y hay que empezar a pensar cuál es el costo de la medicina hoy en día y charlar incluso con los prestadores de salud porque esto va a tener su impacto. Las drogas en oncología tienen un costo mayor, tenemos que ser muy prudentes al momento de decidir ofrecer un medicamento; por eso hay que sentarse a discutir, a debatir”, indicó.



Tras ello la profesional expresó que el cáncer está muy ligado con la palabra muerte, “pero hay que entender que hoy en día es una enfermedad que ha progresado muchísimo, que el diagnóstico precoz salva vidas y no es un slogan, sino que es una realidad”. Y agregó que la sociedad tiene que interesarse sobre los controles que se tienen que hacer, cómo acceder a un diagnóstico precoz y a un mejor tratamiento.



“El tema tiene que abrirse a la población porque si no nos toca de cerquita preferimos no escuchar y no es así sino todo lo contrario: hay que escuchar, preguntar, hablar, informarse y saber qué hacer para que no nos pase y si nos pasa que tengamos una solución más rápida”, afirmó.



Sobre los modelos tumorales más frecuentes, mencionó que siguen siendo el mama, pulmón, próstata y cuello uterino. “Desde la provincia hay muchos programas de prevención; tenemos que empezar a hablar a visibilizar. La comunidad busca información y tenemos que estar preparados para dársela, llevamos muchos años trabajando en avanzar y desde el punto de vista académico este congreso es un puntapié inicial”.



Finalmente, y como profesional de un efector público, Vilchez aseveró que “uno busca la equidad y va detrás de la equidad de acceso y soy una convencida que eso sí se puede lograr. Desde la medicina pública se está trabajando para poder ofrecerle al paciente muy buenos tratamientos. Se trata de entrelazarnos y que todos estemos del mismo lado, estamos todos del lado del paciente y la salud tanto pública como privada, entiende esto, sobre todo en una patología tan sensible como el cáncer y toma medidas en pos y en pro del paciente”.



Este viernes a las 11.30 en el CPC habrá una charla dirigida a la comunidad de pacientes oncológicos, a familiares y a asociaciones que trabajan con cuestiones afines con la patología oncológica y público en general. Este espacio es de acceso gratuito. Elonce.com