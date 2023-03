“Los vecinos son víctimas del transporte” en Paraná, dijo Glausser

Integrantes de la Asamblea Ciudadana de Paraná comenzó a recorrer distintos barrios de la ciudad para dialogar con los usuarios del transporte público de pasajeros, ante nuevos reclamos que surgieron por la demora de las frecuencias.En diálogo con, Alicia Glausser expresó que los vecinos “son víctimas del transporte” y lamentó que no haya alternativas de movilidad. “Caminan hasta el centro y el día entero para poder llegar a sus trabajos, tienen que esperar una o dos horas el colectivo porque pasan tan llenas las unidades que los dejan esperando”, agregó.La asamblea constantemente está presentando reclamos por el tema del transporte “y buscando antecedentes, en el 2019 hicimos una juntada de firmas donde se podía por las frecuencias, por el estado de los coches, por los coches para gente con movilidad reducida, las garitas y lo mismo o peor está sucediendo ahora. En vez de haber mejoras, empeora”, mencionó Clelia que también integra la asamblea.En tanto que los vecinos de la zona de la Escuela Hogar, hicieron oír su voz y reclamaron: “dijeron que los colectivos iban a pasar cada 10 minutos y pasan cada dos horas, y nosotros igual tenemos que ir a trabajar, que movilizarnos. Por acá pasa el 7, el 3, el 12 y 20 y todos son iguales, peor es el 20”, contó María y dio cuenta que el horario más crítico es el mediodía.Otro vecino dijo que las garitas no existen y las unidades no están en buenas condiciones. “A veces nos tenemos que ir a trabajar caminando y nos queda lejos, por eso pedimos un transporte digno”.