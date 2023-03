Quemas en El Volcadero: atendieron a muchos niños afectados por el humo

Una densa humareda cubrió a Paraná durante la mañana de este jueves. “El humo es continuo, a veces un poco más y a veces menos, pero se convive con el humo”. Así lo aseguró ala subdirectora del centro de salud “San Martín” del barrio homónimo, Carina Altamirano.En ese sentido, Altamirano que, durante la jornada, aumentaron las consultas porque el humo afecta a la salud respiratoria de los vecinos. “Se los atiende a todos, grandes y chicos, y también se otorgan turnos programados”, explicó al remarcar: “La mayoría de las consultas son de niños porque el humo les afecta más”.Consultada a la subdirectora del centro de salud por las recomendaciones ante la situación, ésta sostuvo que “el humo se nota en el aire, pero ellos tienen que seguir con su vida cotidiana, llevar a los chicos a la escuela, y no les podemos recomendar que se queden en sus casas y que no salgan”.Y agregó: “Hace 25 años, cuando empecé a trabajar en el centro de salud, no podía creer que haya tanto humo, pero ahora ya estoy acostumbrada y los vecinos siguen su vida normal porque ya se adaptaron a esta situación y sigue viviendo como todos los días”.