Quemas en El Volcadero: “Es como el infierno: las 24 horas son de calor y humo”

El pedido a quienes se quejan por el humo

Una densa humareda cubrió a Paraná durante la mañana de este jueves.fue hasta El Volcadero, el basural a cielo abierto de la capital entrerriana, donde se originó un incendio cuyo humo avanzó hacia la ciudad.En tanto, un empleado municipal radicado en barrio San Martín, destacó que “el humo es de todos días y los que prenden fuego son los últimos que quedan” en el basural. “Donde se prende una vez, arde todo y no hay cómo apagarlo”, remarcó.“Y hay que estar acá. Es como el infierno porque las 24 horas son de calor y humo, y hay días en los que también hay fuego que no se aguanta”, explicó el trabajador.Para el municipal, son los recuperadores de residuos los que encienden el fuego en El Volcadero. “Todos los días discutimos con ellos, pero es para problemas porque no entienden; un día los retamos para que no prendan fuego y al otro, está todo prendido fuego de nuevo. Apagamos en un lado y prenden en otro”, señaló al comentar que, por la tarde, suele haber hasta más de 70 personas, sin contar las que se acercan a la noche.Nahuel, un joven de 23 años que, según contó adesde los 6 años acude al vertedero en busca de plástico y cartón para vender, dio cuenta de la realidad que rodea a quienes viven de la basura. “Tenemos que estar todos los días, porque al pan hay que llevarlo igual a la casa y la comida para los gurises”, explicó y destacó que las personas “se acostumbran al humo, al frío, a todo”.“Quienes se quejan por el humo, tienen que vivir lo que es acá, deberían bajar a ver cómo vivimos, porque ahora se acuerdan de la gente del Volca, por el humo, pero si no nadie se acuerda de nosotros”, reprochó el joven que es padre de tres hijos de 15, 12 y 6 años. “A mis hijos les doy todo lo que puedo”, sentenció y reveló sus ganas de conseguir un trabajo estable.