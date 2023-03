8M: Paraná se sumó a la marcha por el Día Internacional de la Mujer

El documento que se leyó en la marcha

Como cada 8 de marzo, las mujeres se volcaron a las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Este año, la marcha se realizó bajo la consigna "Si nuestros cuerpos no valen, que produzcan sin nosotras". En la ciudad de Paraná la concentración se realizó en plaza 1º de Mayo y luego se marchó hasta Casa de Gobierno, donde se lee un documento.“El documento que se va a leer, fue realizado en conjunto con todas las organizaciones que forman parte de la asamblea de mujeres, en él se plasma toda nuestra lucha en este paro internacional feminista”, explicaron desde Frente de Todas.“Queremos recordar que este 8M es el día de lucha por la mujer trabajadora, es por eso que nosotros reflexionamos acerca de este camino de lucha que ha llevado adelante la mujer y cuanto nos falta todavía, para que las mujeres dejen de sufrir la precarización laboral y la violencia en todas sus manifestaciones”, expresaron desde el Espacio Frente de Todas a Elonce.“Hoy pedimos por el reconocimiento salarial de todas las compañeras de las diferentes organizaciones sociales, de aquellas que trabajan seis horas al día y no son reconocidas. Es un trabajo que se hace de corazón, pero son horas en que las mamás dejan a sus hijos para trabajar en un comedor o merendero y no falte el plato de comida en las diferentes barriadas”, manifestó una referente de la organización social La Poderosa.registro testimonios de diferentes personas que asistieron a la marcha. Dos adolescentes, contaron que se organizaron juntas para marchar y expresaron: "Tengo 14 años y eh vivido un montón de cosas horribles en la calle” mientras su amiga manifestó que “es muy feo tener que mandar un mensaje que llegaste bien por el miedo que tienen tus padres que un hombre o alguien te haga algún daño”.Mia, de Rio Cuarto, expuso: “Vengo a marchar y participar del festival, invitada por las chicas de ATE; marchando por todas las mujeres”.Micaela comentó que “participamos desde hace siete años en la organización, pero la lucha es desde el día en el que nacemos;Eva, de Bajada Grande, indicó: “Somos 200 chicas de los recicladores del Paraná. Pedimos por techo y trabajo para todas las mujeres”.Marcela, dijo “Marcho por los derechos de todas las mujeres y para que no haya más abuso infantil”.Rocío desde la fundación Hacemos Argentina, expresó: “Buscamos una transformación del pensamiento lineal y sentimos que hace falta un nuevo equilibrio en este plante, asimismo la igualdad de oportunidades y derechos”.“Hoy es un día de lucha y tenemos todas las razones para estar acá, desde la feminizacion de la pobreza, un sistema judicial ajustado al modelo patriarcal, excepto la legalización del aborta hay toda una agenda feminista pendiente”, reclamó una mujer.“Las mujeres y diversidades trabajadoras organizadas en la Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y no Binaries de Paraná y la Multisectorial de Mujeres Entrerrianas, convocamos y adherimos al Paro Internacional de mujeres trabajadoras”.“DECIMOS que nuestros trabajos mantienen el mundo en movimiento bajo el lema “Si nuestras vidas no valen produzcan sin nosotras y nosotres”. Es nuestra organización colectiva la fuerza que nos ha permitido avanzar, y que nos permitirá, sin dudas, seguir transformando esta sociedad”.“DECIMOS que el movimiento de mujeres y los feminismos hemos recorrido un largo camino hasta llegar a hoy, por eso, reafirmamos también la unidad construida con las, los y les compañeres del conjunto de las organizaciones sindicales, sociales, estudiantiles, rurales y de la economía popular y solidaria. El movimiento feminista popular sigue conmoviendo el orden capitalista y patriarcal, luchando contra la desigualdad de género y de clase, y contra las estructuras de la dependencia neocolonial”.“Esta lucha la damos en la calle como todos los años, en todos los lugares que transitamos y habitamos, con un paro internacional de mujeres desde 2017. Es en la calle y en la lucha donde a pesar de las diferencias y desigualdades nos unimos. Todas las desigualdades desaparecen con unidad en la diversidad”.“EXIGIMOS emergencia nacional por violencia de género, porque necesitamos presupuestos reales y acordes a la situación de cada región, para contar con programas de protección, abordaje y de acompañamiento con equipos suficientes para implementarlos y que no sean una mera puesta en escena”.“Celebramos la formación obligatoria en ESI de los directivos docentes para el ingreso a los cargos de conducción. Como así también, el primer post título en ESI para trabajadores docentes y de salud”.“¡Vivas, libres y con derechos nos queremos! ¡Ni Una Menos!”.