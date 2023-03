Santiago Panozzo fue operado con éxito en el hospital San Martín de Paraná

Sobre el estado de ánimo de Santiago

, el joven que resultó gravemente herido al ser atropellado por el conductor de una camioneta que se dio a la fuga tras el accidente,. Según confirmó Andrea, su hermana, salió del quirófano a las 11.30 después de una intervención de más de tres horas., comunicó y a través deagradeció a quienes los acompañaron desde el primer momento y a todo el personal del nosocomio de la capital entrerriana.Santiago fue sometido a una cirugía denominada, a través de la que le colocaron placas de titanio. “Ya tiene su cabeza como una persona normal”, comentó su hermana.En la oportunidad, su hermana. “Cuando organizábamos las ventas de asado con cuero venía gente que tenía a familiares internados y nos dejaban cosas para que podamos vender, y eso se agradece muchísimo”, rememoró.Se recordará que la intervención tenía un costo cercano a los tres millones de pesos, por lo que la familia realizó diferentes actividades para poder recaudar el dinero.Hoy dimos un paso muy grande gracias a ellos también”, insistió la hermana de Santi.Andrea contó aque ayer vio a su hermano cuando recién lo internaron y, porque antes estaba mal, preocupado, decía que no quería seguir así porque no le encontraba sentido a nada porque le cortaron su carrera, su futuro”.y recién estaba hablando con las enfermeras, porque se acordaba quiénes eran las que lo cuidaron”, comentó.Es que el joven todavía padece las“El ojo izquierdo se le desvía en ciertos momentos, tiene un problema en el oído izquierdo y una de sus cuerdas vocales sigue paralizada; si bien va recuperando la voz y se lo escucha un poco mejor y más fuerte, es un riesgo que la otra se corte”, explicó su hermana.Finalmente, Andrea destacó la fuerza de voluntad de su hermano. “Él se preguntaba por qué, porque no se merecía lo que le pasó, pero seguía., cerró.