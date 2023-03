Carnet de conducir: comenzó el curso en el Centro de Jubilados

De esta manera se reedita una experiencia que, en el caso de los adultos mayores, facilita la gestión de un trámite que representaba cierta dificultad.La convocatoria inició a partir de las 8.30 en la sede de la institución, ubicada en calle Pellegrini 454, de la ciudad de Paraná. Personal de la Dirección de Habilitación del Registro de Conducir estará a cargo del dictado del curso de Educación Vial, con una duración de 2 horas, que servirá para rendir la parte teórica del examen.“Luego se les entrega un certificado para realizar el trámite de la renovación del carnet”, explicó la presidenta del Centro de Jubilados de Paraná, Griselda Ledesma.Si bien no se tiene aún la confirmación, se espera para el lanzamiento la presencia del intendente de Paraná, Adán Bahl, junto a funcionarios de la Dirección encargada de coordinar la capacitación para los adultos mayores.“Estamos muy contentos porque la convocatoria ha sido un éxito como el año pasado. Estamos agradecidos al municipio y a las autoridades porque nos siguen acompañando para que nuestros adultos mayores puedan rendir el examen teórico acá y poder sacar o renovar su credencial”.Sobre los detalles, aclararon queEn la misma línea, comunicó la forma para poder hacerlo:Nos han otorgado para el primer martes de cada mes”. En la misma línea, aseveró que “ya tienen abril casi completo”.Ante la inquietud de muchas personas mayores con la tecnología, lograron consensuar con el municipio que sea “más suave” el examen. Además, explicaron que “el cupo es de 30 a 35” durante cada primer martes del mes.Además, admitió los otros beneficios de los que se goza en el Centro de Jubilados: “Tenemos como 15 cursos de distintas especialidades”. En ese sentido, revalorizó que “para todos los socios del Centro de Jubilados no se cobra un peso para todos los cursos”. Para jubilados nacionales, en cambio, se cobra un monto que no es elevado.“Para este verano tenemos convenio con el Club Atlético Paraná para las piletas, tenemos el sindicato pastelero y estamos trabajando, como siempre decimos, en beneficio de los jubilados y pensionados”.Juan Tamareu, secretario de Seguridad Vial de Paraná, remarcó la importancia de realizar el curso:En la misma línea, aseveró que los jubilados “tienen la posibilidad de acceder al contenido, en primer lugar, el taller teórico y, a la vez, rinden en última instancia después de dos horas y media del taller”.