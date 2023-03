Abel Pintos: “La recepción de la gente en Paraná es amorosa”

Después de algunas horas de espera, Abel Pintos se presentó en la última noche de la Fiesta Nacional del Mate en Paraná. En ese sentido, Elonce dialogó con el artista antes de que subiera al escenario.



Con respecto al público, manifestó: “Esta oportunidad de venir a Paraná para dar un concierto donde haya tanta cantidad de gente y la recepción sea tan amorosa, tiene que ver con una construcción de muchos años. La primera vez que di un concierto en esta ciudad fue en un cine teatro con doble función porque teníamos ganas de hacerlo ya que había más gente arriba del escenario que en la sala”.



“Luego fueron conciertos que hice en las giras realizadas en los clubes con la gente acompañándome. Además, tiene un papel importante el hecho de visitar toda la provincia porque cuando venimos a Paraná asisten mucha gente de varias localidades de Entre Ríos, donde en otras fiestas también nos acompañan”, agregó.



A su vez, se refirió a lo diferente que tiene esta Fiesta de otros eventos: “Todos los conciertos son únicos para mí, ya que es una oportunidad única y cada fiesta tiene sus características. Me cuesta encontrar una mejor que otra, no me parece que sea posible porque es incomparable lo que se vive en las distintas fiestas. En especial los festivales y fiestas populares son distintas unas de otras”.



Finalmente, habló sobre su alejamiento de los escenarios: “Tiene que ver con descansar un poco y pasar tiempo con mi familia para organizar algunas cosas en lo personal, que todavía tengo pendientes”. (Elonce)