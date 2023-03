En la segunda noche, otra vez una multitud se volcó a la Fiesta del Mate

Seguí la transmisión de Canal Once de Paraná

La ciudad de Paraná se viste nuevamente de fiesta este domingo para dar el broche de oro a la Fiesta Nacional del Mate. La última noche de la edición 33º del evento comienza con un gran marco de público.transmite en vivo en el marco de “Nuestras Fiestas”, que tiene como objetivo difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que engalan a Entre Ríos y la región.Sofía Drei es una joven de 16 años que deleita a todos con su dulce voz acompañada de su guitarra. Es una promesa de música paranaense. Este domingo, se subió al escenario Luis "Pacha" Rodríguez.Además, agregó que “al principio un poco difícil. En lo personal estaba un poco nerviosa porque entro después, pero los nervios se debieron a la apertura del espectáculo de la Fiesta del Mate".En cuanto a la selección del Pre Mate, manifestó: “Fueron dos instancias que se hicieron en Paraná, una en el Paseo de los Pájaros y otra en Sala Mayo. Hubo muy buenos músicos”, cerró.Un gran marco de público está presente en la Fiesta Nacional del Mate, viviendo la primera presentación en vivo y a la espera de los artistas nacionales.“Estamos emocionadoss y es un honor estar en semejante fiesta”, expresó Colacello tras haberse subido al escenario.Con respecto al lugar destacado de la danza, manifestó que “con mucho esfuerzo se ha ido ganando su espacio. También porque los artistas empezamos a trabajar en estos espacios, donde ese respeto y amabilidad existe”.Mientras, Godoy afirmó: “Estamos juntos en la danza al mismo tiempo que en la vida”, y añadió que “la danza terminó de consolidar todo lo que venía pasando, donde hace 20 años que nos encontramos”.Además, agregó que “venimos con esto de bailar el Litoral desde hace muchos años, donde recorrimos varios eventos y certámenes. Le gustó al jurado en este Pre Mate porque mostramos no solo lo coreográfico sino también el sentimiento de bailar un chamamé como el que presentamos hoy”.En tercera instancia, se presentó ante un gran marco de público Fabiana y Nemopirí, el cual es un conjunto de música litoraleña, cuyo vocablo de origen guaraní significa “emoción”. Surgió en el año 2002 y cumplió 21 años de carrera en este 2023. Los temas son en su gran mayoría de autoría de los integrantes del grupo.Fabiana, que estuvo junto a Nemopiri en el escenario Luis “Pacha” Rodríguez, agradeció la posibilidad de estar presente en el escenario en diálogo con Elonce: “Feliz de poder pisar la Fiesta Nacional del Mate. Estaba recordando que en el 2017 fui subganadora del solista en folclore y tango. Vine al escenario y tengo una vaga imagen. Nos volvimos temprano porque había tormenta, pero es una fiesta que me dejó la boca abierta. La cantidad de gente, no sé si en casa se nota, pero es un mundo”.Una mujer de Paraná expresó que se hizo un abanico con un cartón que estaba tirado en el suelo porque hace “mucho calor”. Sobre la fiesta, expresó: “Hay que disfrutar, hay que apoyar a nuestras fiestas y acá estamos disfrutando”.Otra mujer, oriunda de La Paz, siguió la misma idea: “Vinimos a disfrutar la noche. Vinimos ayer así que estuvimos a la noche y ahora vamos a ver el recital de Abel Pintos”.Brenda, que se vino desde Piedras Blancas, acotó que ya tiene a su artista preferido de la noche en la capital provincial: “Nos vinimos a ver a Abel Pintos”. Además, aclaró que solo estuvo presente en la segunda noche junto al resto de su familia. Además, catalogó de “hermoso” lo que organizó la Municipalidad de Paraná.