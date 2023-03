Miranda y Abel Pintos se presentan este domingo en la Fiesta del Mate

Una multitud asistió a la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate, la cual culmina este domingo con diversidad de actividades y el cierre musical a cargo de Miranda y Abel Pintos.



Recomiendan ir temprano. A la plaza de las Colectividades se puede asistir con sillones, lonas y conservadoras. Escenarios Hay cuatro escenarios simultáneos para que todos los artistas se luzcan: el escenario del Matecito, con actividades para los más chicos como circo, teatro y danza; otro escenario destinado principalmente a jóvenes y la cultura emergente, con bandas de rap, trap, cumbia, DJs; el escenario del Mateando para el Pre Mate y el escenario principal “Luis Pacha Rodríguez”. Horario de inicio de los shows En el escenario del Matecito las actividades comienzan alrededor de las 17.30; también hay novedades en Plaza Gambrinus y el escenario principal comienza con los espectáculos entre las 20.30 y las 21.



Cabe recordar que Miranda y Abel Pintos tendrán a su cargo el cierre. Tránsito En lo que respecta al tránsito, se realizarán dos turnos de operativos en los que trabajarán agentes municipales para ordenar, realizar acciones de prevención y cortes en puntos estratégicos.

Durante la Fiesta del Mate, la calle Acuerdo de San Nicolás tendrá un único sentido de circulación para acceder desde Cuesta de Izaguirre hacia el Anfiteatro. La grilla de artistas La 33º edición de la Fiesta Nacional del Mate es organizada por la Municipalidad de Paraná, con el acompañamiento del Gobierno provincial y nacional, y esta vez redobla la apuesta con cuatro escenarios, patios gastronómicos, paseos para adquirir artesanías y el tradicional Mateando.

Este domingo 5 de marzo de presentan: Abel Pintos; Carlos Negro Aguirre y Jorge Fandermole; Fabiana y Nemopiri; Pablo Picotto;Ganadores del Pre Mate y Miranda. Patio Gastronómico Los clubes de Paraná y emprendedores gastronómicos estuvieron a cargo de un sector de la propuesta gastronómica para los asistentes. Edgardo, del puesto del Club Atlético Patronato, manifestó: “Es un espacio importante, esto aporta recursos y además el mensaje que todo se logra con esfuerzo”.



Homero, del Club Taller, añadió: “esto es una posibilidad extraordinaria que nos dio la Municipalidad para recaudar fondos puestos a disposición del club, lo recaudado será para solventar viajes. La organización es perfecta”. Estacionamiento y cortes de calle Los operativos de prevención:

Laurencena y De la Torre y Vera; Güemes, Salta y Moreno; Moreno y De la Torre y Vera; Frente al Patito, Etchevehere y Vuelta de Obligado; Acuerdo de San Nicolás y Etchevehere; Laurencena y Acuerdo de San Nicolás.



Los cortes serán en:

Laurencena y Güemes; Güemes y Liniers; Liniers y La Rioja; Moreno y Corrientes (zona habilitada para estacionamiento); Etchevehere y José María Torres; San Martín y Etchevehere; Laurencena y Cuesta de Izaguirre.



Las zonas de estacionamiento:

Estacionamiento 1: Frente a la Playa Municipal

Estacionamiento 2: Frente al Club de Pescadores Operativo de seguridad Estará a cargo de la Policía de Entre Ríos, Departamental Paraná, y las comisarías con jurisdicción en la zona (comisarías 1ra y 8va) y Prefectura Naval Argentina de acuerdo a su competencia y jurisdicción. También se contará con la presencia de Bomberos Zapadores para tareas de prevención y control de incendios. Debe tenerse en cuenta que no se permitirá el ingreso al predio con envases de vidrio.



Habrá presencia de personal municipal de la Dirección de Control Urbano que no permitirá dentro del predio la venta ambulante no autorizada y evitará la obstrucción de la bicivía que servirá durante el desarrollo del evento como salida de emergencia de las ambulancias que se encontrarán allí apostadas.