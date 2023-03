Ganadoras del Pre Mate 2023 de Villaguay desplegaron su brillo en Paraná

En la primera noche de la edición Nº 33 de la Fiesta Nacional del Mate, las ganadoras del Pre Mate de Villaguay se presentaron en el escenario ubicado en la Plaza de las Colectividades de la ciudad de Paraná. En ese sentido, dialogaron con Elonce.Lucía Orzuza comentó acerca de sus sensaciones: “Estamos felices, con muchas emociones y lo disfrutamos un montón”.Con respecto al repertorio, dijo que “pensamos en homenajear siempre al litoral y seleccionamos folklore litoraleño como chamarrita, chamamé y eso es lo que presentamos esta noche”.No obstante, aclaró: “Empezó en épocas de Mundial, donde se nos despertó esas ganas de meternos de lleno en el mundo de la composición y fueron aflorando todas estas canciones. Actualmente llevamos ocho canciones inéditas”.A su vez, remarcó que “en lo personal he transitado más escenarios, pero más de chica. Desde el Pre Cosquín del 2018 que no me presentaba en un escenario tan imponente”, y añadió que fue “una emoción hermosa”.Asimismo, Karen Casse contó sobre el proceso de llegar a esta instancia: “Lo mejor que me pudo pasar fue poder cantar al litoral simplemente lo que queremos expresar en base al amor a estar tierra y nos preparamos con unión”.Además, agregó que “nos saludaron un montón de personas. En Paraná nos sentimos como en casa porque vinieron desde Villaguay a vernos, así que, gracias a nuestros familiares, amigos y toda la parte de cultura que estuvieron presentes desde el primer momento”, cerró.