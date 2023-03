Fiesta del Mate: detallan los cortes de calle, estacionamientos y escenarios

La Municipalidad estableció durante el evento, operativos de prevención de tránsito en distintos puntos desde las 6 AM y hasta las 3 del día posterior. Además,. Estas acciones buscan contribuir al desarrollo de la Fiesta de manera ordenada, cuidando al público asistente.En lo que respecta al tránsito, el sábado y el domingo se realizarán dos turnos de operativos en los que trabajarán agentes municipales para ordenar, realizar acciones de prevención y cortes en puntos estratégicos.Laurencena y De la Torre y Vera; Güemes, Salta y Moreno; Moreno y De la Torre y Vera; Frente al Patito, Etchevehere y Vuelta de Obligado; Acuerdo de San Nicolás y Etchevehere; Laurencena y Acuerdo de San Nicolás.Laurencena y Güemes; Güemes y Liniers; Liniers y La Rioja; Moreno y Corrientes (zona habilitada para estacionamiento); Etchevehere y José María Torres; San Martín y Etchevehere; Laurencena y Cuesta de Izaguirre.Estacionamiento 1: Frente a la Playa MunicipalEstacionamiento 2: Frente al Club de PescadoresLiniers entre Güemes y La Rioja (ambos lados de la calle)Gregoria Matorras de San Martín entre Moreno y AzcuénagaZona del Anfiteatro: el estacionamiento será a 45º por calle Acuerdo de San Nicolás.Por otro lado, a raíz de la instalación de los escenarios y la organización de los espacios, se implementarán operativos de prevención y cortes. Este miércoles 1º, a partir de las 20 hs, se realizará un operativo de prevención y estará interrumpido el tránsito en la calle Presidente Alfonsín y Güemes.El jueves 2 y viernes 3, desde las 16 hasta las 0 hs se realizará un operativo de prevención en la zona de la Sala Mayo y Casa de la Costa por la propuesta Mateando y por el certamen Pre Mate.Estará a cargo de la Subsecretaría de Salud Municipal y contará con la colaboración de personal y equipamiento de Cruz Roja Argentina Filial Paraná y Bomberos Voluntarios.Estará a cargo del personal de la Secretaría de Servicios Públicos, contará con la disposición de cestos de basura en todo el predio, con mayor densidad en las zonas de patios gastronómicos (zona Escuela de Aerobismo/Gambrinus; zona Patito Sirirí; zona estacionamiento de Sala Mayo).Se sumarán en el área contenedores de disposición de residuos adicionales a los ya existentes. Y colocación de campanas para la separación de residuos, por lo que se solicita a quienes asistan a la fiesta contribuyan con la separación de residuos.Todo este material luego será clasificado por la cooperativa de recuperadores urbanos Un Sueño Cartonero, que se suma con su trabajo a la Fiesta Nacional del Mate. En el operativo de limpieza se verán involucradas en la previa, durante y posterior a la Fiesta 60 agentes de la Municipalidad de Paraná.Estará a cargo de la Policía de Entre Ríos, Departamental Paraná, y las comisarías con jurisdicción en la zona (comisarías 1ra y 8va) y Prefectura Naval Argentina de acuerdo a su competencia y jurisdicción. También se contará con la presencia de Bomberos Zapadores para tareas de prevención y control de incendios. Debe tenerse en cuenta que no se permitirá el ingreso al predio con envases de vidrio.Durante todas las jornadas habrá presencia de personal municipal de la Dirección de Control Urbano que no permitirá dentro del predio la venta ambulante no autorizada y evitará la obstrucción de la bicivía que servirá durante el desarrollo del evento como salida de emergencia de las ambulancias que se encontrarán allí apostadas.