Centro de Jubilados de Paraná abrió las inscripciones para diferentes talleres

Se abrieron las inscripciones para los diferentes talleres que ofrece el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná.



“Se pueden anotar socios y también aquellas personas que no están jubiladas o no son socias del centro”, explicó a Elonce, Mario Huss, integrante de la comisión directiva.



Además, Huss, agrego: “Las actividades son gratuitas para los socios y para los que no, tienen un costo de $600 ménsula”.



Dentro de los talleres que se pueden realizar en el Centro de Jubilados y Pensionados se encuentran:



Teatro



Coro



Árabe



Tango



Flamenco



Folclore



Memoria



Ritmo



porcelana fría



Arte



Pilates



Yoga



Amigurumis



Para aquellos que estén interesados en inscribirse, lo pueden hacer en la Pellegrini 454 de 8 a 12 o comunicarse al 4227572 para más información.



En este sentido, el lunes 7, se inicia el curso teórico de carnet de conducir para adultos mayores, informaron a Elonce desde el Centro de Jubilados y Pensionados de Paraná.