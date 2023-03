Beccaría apuntó que “el intendente no conoce los problemas de los paranaenses”

La concejal Anabel Beccaría -del Bloque Políticas para la República- consideró aque “dejó un sabor amargo” el discurso de Adán Bahl al inaugurar el período legislativo 2023 del Concejo Deliberante de Paraná. “El intendente no conoce los problemas de los paranaenses”, sentenció la edil de la oposición.En un año electoral, la edil de Políticas para la República anticipó que su partido político se presentará a las elecciones. “Seguiremos insistiendo con nuestras propuestas en el Concejo intentando que se les de tratamiento porque, en las comisiones, no se debaten los proyectos de la oposición”, cuestionó y agregó: “Nuestro trabajo seguirá en búsqueda de las soluciones para el paranaense”.“Bahl destacó el trabajo de los empleados municipales, pero no mencionó en su discurso el reclamo por recomposición salarial”, mencionó y remató: “Parece que el intendente está hablando de otra ciudad o solo comenta las cuestiones que a él le parecen relevantes, pero lamentablemente, los paranaenses esperamos otras respuestas”.