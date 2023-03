Gainza tras el discurso de Bahl: “Hay ausencia de inversión social”

Tras las palabras del intendente, Adán Bahl, quien inauguró el período legislativo 2023 del Concejo Deliberante de Paraná, el dirigente de Juntos por el Cambio, Emanuel Gainza, señaló que recorre “de manera permanente la ciudad de Paraná y hay demandas que estuvieron ausentes en el discurso” del jefe comunal.Además, manifestó en declaraciones aque “la inseguridad viene creciendo y el tema estuvo absolutamente ausente en el discurso. En eso la municipalidad tiene mucho para hacer”.Consideró en tal sentido que “hay mucha inversión vinculada a espacios públicos, o plazas que se han remodelado varias veces en los últimos años, mientras que tenemos barrios que están esperando soluciones vinculadas a la cloaca, cordón cuneta y arreglo de calles”.Gainza dijo que “celebramos lo que se ha hecho bien. Le vamos a dar continuidad, pero me parece importante marcar la ausencia de inversión social”, reiteró.“Quien plantea un proyecto político para Paraná necesita conocer los problemas de primera mano. A eso uno lo hace recorriendo, estando con el vecino y escuchando. Nuestro equipo político estará en contacto permanente con el vecino, pero en base a propuestas”, prometió de cara a la etapa electoral que se avecina.Por último, expresó que “será un año intenso desde lo político, pero si hay algo en lo que también coincido con el intendente, que lo mencionó en su discurso, es que siempre hemos estado del lado de la propuesta. Nunca hemos hecho una campaña negativa ni atacando en cuestiones personales. Me interesa que discutamos cómo solucionar los problemas que hace mucho tiempo tienen los vecinos de Paraná, con un discurso maduro y un debate franco. Nadie que diga que los problemas de Paraná se pueden solucionar de un día para otro está diciendo la verdad. Hay mucha apatía de la gente, bronca con la política y los salarios no alcanzan. Tenemos que trabajar en propuestas concretas”, concluyó el dirigente de Juntos por el Cambio.A su turno, el presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Walter Rolandelli opinó que “vengo escuchando lo mismo por parte del intendente”. Y sostuvo en cuanto a las demandas que “hay tres ejes fundamentales como el transporte, el agua y la falta de servicios en los barrios. La gente reclama menos plazas y más atención en los barrios”.Remarcó que el presidente municipal “habló de un acueducto para proveer a Oro Verde, Colonia Avellaneda y San Benito, cuando en Paraná es palpable la faltante a agua”.“Tampoco ha podido resolver el tema del transporte. Dijo que habrá cambios estructurales, pero no precisó cuáles serán. Uno ve la falta de frecuencias y el estado de los coches. Cada vez hay menos unidades circulando”, afirmó.