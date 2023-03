Bahl instó a los candidatos “a comprometerse a sostener lo que se ha hecho bien”

Año electoral

El pedido a los candidatos

El intendente Adán Bahl inauguró un nuevo período de sesiones del Concejo Deliberante, donde repasó los principales lineamientos de su gestión y afirmó que el objetivo es “transformar con obras estructurales” a Paraná. "Nuestra receta es sencilla: trabajo y más trabajo", sostuvo.Tras su discurso, el mandatario municipal se mostró “orgulloso por la gran satisfacción del deber cumplido”. Para Bahl, fue “un honor rendirles cuentas a los concejales, que son los representantes del pueblo, y el poder mirarlos a la cara para agradecerles el acompañamiento en cuatro años de gestión y hacerlos parte”.remarcó que su método de gestión –el que inició junto a su vice Andrea Zoff- “es muy simple y se puede copiar porque lo único que hay que hacer es trabajar”. “Hay que tener un equipo sólido que trabaje y tenga ideas claras, una meta y una visión hacia dónde va la ciudad y cómo hacer para que vaya hacia ese lado; y el método es el diálogo y trabajar en conjunto con el sector privado y haciendo lo que la ciudad necesita”, explicó Bahl.“Sentimos la satisfacción de no haberle fallado a los paranaenses que confiaron en nosotros y, a los que no nos votaron, porque desde el primer día de la gestión, nos comprometimos a gobernar para todos ningún tipo de bandería política ni discriminación porque no conozco otra forma de gestionar lo público”, insistió al respecto. Y agregó: “Cuando uno hace el repaso de todo lo hecho ve la magnitud y la importancia que debe tener una institución como lo es el municipio en la vida y el futuro de la ciudad, por la generación de puestos de trabajo y de qué manera acompañar al sector productivo para que genere riquezas”.Durante su alocución, el intendente de Paraná se comprometió a “no responder a las chicanas” que se desarrollen durante la campaña proselitista de cara a las elecciones generales.“En un año electoral, empiezan las críticas feroces y las campañas sucias que, si bien no molestan a los candidatos que estamos entrenados para enfrentarlas, sí molestan a nuestro entorno”, manifestó e instó a “reflexionar sobre esto en un ámbito en el que hay muchas fuerzas políticas”.Lo hizo al solicitar a los candidatos de los partidos políticos “a comprometerse a sostener lo que se ha hecho bien”. En ese sentido, fundamentó que, durante su mandato, se terminaron “todas las obras de la gestión anterior porque detrás hay personas y debemos acostumbrarnos a hacer las cosas de manera adecuada”.Asimismo, Bahl repasó que “la primera ordenanza fue el auto-excluirnos para que en el último año no caiga en la tentación de un intendente el meter 1.000 o 1.500 trabajadores a la municipalidad, porque se le miente a la gente, porque esos sueldos no se pueden pagar, se desequilibra económica y financieramente al municipio y no se ganan las elecciones de esa manera”.Punto aparte, el intendente de Paraná instó “a todos los candidatos de los grupos políticos a sostener el concepto de diversificar el perfil productivo de la ciudad, de mantener la limpieza de la ciudad, aprovechar las oportunidades que nos trae el mundo como el distrito del conocimiento, apostar a la creación de energías renovables, como el campo fotovoltaico, y al sector industrial para generar puestos de trabajo, a la inclusión y la cultura porque todos tenemos el derecho a vivir mejor en una ciudad que tiene todo lo necesario para vivir con la comodidad de una gran ciudad y con el concepto casi de un pueblo al lado de un río hermoso que debemos cuidar”.Para Bahl, “sería como un decálogo de diez temas que los partidos deberíamos acordar y defender porque a partir de ese concepto la ciudad saldrá adelante”.