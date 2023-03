En busca de agua, animales silvestres aparecen en tanques y pozos de productores

Se secó un arroyo

Déficit hídrico en Entre Ríos

Distribución de las precipitaciones

La sequía continúa afectando a gran parte del país y la falta de lluvias se hace notar en Entre Ríos. La precipitación promedio acumulada de noviembre a febrero para la provincia de Entre Ríos es de aproximadamente 500 milímetros y el panorama es catastrófico para los sembrados, animales vacunos y sobre todo los animales silvestres.accedió a diversas imágenes donde se ve que animales silvestres en busca de agua llegan hasta los lugares donde los productores tienen molinos, tanques y pozos de agua.Un productor rural de la zona de María Grande Segundo, en departamento Paraná, hace unos pocos días encontró un carpincho nadando en un tanque de agua. “Estaba desesperado, tomando agua y refrescándose”, aseveró el hombre a Elonce al asegurar que “son muchos casos del estilo, los animales llegan hasta sectores que antes no llegaban por temor al hombre”.“En el tanque del molino solemos ver a estos animales que buscan agua y están nadando”, contó al lamentarse por “toda la diversidad que se pierde”. El hombre, además, detalló que hace unos días había cruzado con su tractor una gran cantidad de ciervos que, en las primeras horas de la mañana, estaban tomando agua de una batea para el ganado., a pocos metros del tejido de la casa”, reveló una mujer, Ester, al agregar que “la sequía no le da tregua a nadie en el campo”.En tanto, otro productor contó que días atrás encontró un tatú mulita en un tanque de agua: “Se estaba ahogando y saqué la mulita, una vez que la dejé en el suelo se desesperó y bebía agua del borde del tanque, estaba como atontada”, dijo al tiempo que coincidió con los otros trabajadores rurales en que “la sequía arrasa con todo lo que crece”.Días atrás Elonce, conoció que en la zona de María Grande Segundo y Mojones Sur, en el departamento Paraná, se secó por completo un caudaloso arroyo que, según un productor agropecuario “era un gran recurso natural de agua para los animales”.Se trata del arroyo Burgos, que atraviesa una gran cantidad de campos en la zona de María Grande Segundo. “Hasta hace un tiempo, se trataba de una fuente natural, donde los animales iban a tomar agua y ahora no tienen nada”, expresó un productor a Elonce al asegurar que “ahora el ganado se muere de sed o en el barro donde antes había agua”.“El arroyo es muy profundo en épocas normales puede llegar a medir 1,60 metros de altura y cuando había creciente hasta sobrepasaba el puente”, mencionó al recodar que hace algunos años "la creciente cortaba el camino".La falta de lluvias se hace notar en la provincia. La Bolsa de Cereales de Entre Ríos, a través de su sistema de información (Siber), informó sobre el escenario climático de la campaña 2022/23 que se encuadra dentro de los tres peores registrados en Entre Ríos en lo que va del siglo XXI. Según indicaron, este momento de sequía sólo puede ser comparado con lo acontecido en los ciclos 2008/09 y 2017/18.A partir de los registros históricos de precipitación perteneciente a la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, se mostró la precipitación promedio acumulada provincial desde el 1 de noviembre al 28 de febrero para los ciclos 2008/09, 2017/18 y 2022/23. “La precipitación promedio acumulada de noviembre a febrero para la provincia de Entre Ríos es de aproximadamente 500 milímetros”, recuerda el Siber– El ciclo 2008/09 registró una lluvia acumulada de 290 mm, con una disminución del 42% (210 mm)– El ciclo 2017/18 registró una lluvia acumulada de 220 mm, con una disminución del 56% (280 mm)– El ciclo 2022/23 registró una lluvia acumulada de 170 mm, con una disminución del 66% (330 mm)Por otra parte, en el informe se considera la distribución de la precipitación en la región y muestra la distribución de la precipitación acumulada de noviembre a febrero en las campañas analizadas, donde el Siber destaca las siguientes particularidades:– Ciclo 2008/09 registró los mayores montos acumulados, pero muy concentrados en los sectores Oeste y Sur con valores que oscilaron entre 251a 500 mm, no obstante, el 50 % del aporte pluviométrico fue en el mes de febrero;– Ciclo 2017/18 los acumulados más importantes se concentraron en el sector Sur, con montos entre 251 a 400 mm, dónde diciembre aportó el 40 % del total pluviométrico;– Ciclo 2022/23 el sector Oeste fue el más beneficiado con registros entre 200 a 350 mm y un aporte mensual que osciló entre el 20 al 30 %.A su vez, muestra, el impacto en la distribución y montos de la precipitación en las campañas analizadas, a través del empleo del NDVI (Índice de vegetación de diferencia normalizada) proveniente del satélite MODIS para la primera quincena de febrero. La vegetación densa y saludable posee un valor de NDVI igual o superior a 0,6.El SIBER destaca que en la imagen correspondiente al ciclo 2022/23 que los mayores valores de NDVI se asocian fundamentalmente a sectores de los departamentos Victoria y Gualeguay. Los altos valores de NDVI sobre la margen del río Uruguay (departamentos Colón, Concordia y Federación) se asocian a lotes con forestación de pino y eucaliptus. Por otra parte, los valores más bajos, inferiores a 0,4, se posicionan desde el departamento Villaguay hacia el Norte y Noreste