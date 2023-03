La superadora historia de Kevin Schmitd: “Me dijeron que no lo iba a lograr”

La historia de vida del nadador

Kevin Schmitd es nadador de Puerto Sánchez y su sueño era competir en la maratón Villa Urquiza - Paraná, para demostrarle a todos las gurisas que todo se puede en la vida.“Fue lo más grande que me pudo haber pasado en la vida, ese día me sentí muy libre”, dijo Kevin ay agregó que “nunca sentí el cansancio, solo sentía felicidad porque hacía mucho tiempo me venía preparando físicamente y mentalmente”.Kevin Schmitd es el sexto hijo de ocho hermanos y “su vida nunca fue fácil”. El joven de 31 años había nadado toda su vida en el río como forma de supervivencia, pero nunca lo pudo hacer en una pileta “porque no tenía los recursos para pagar un club”.“El maratón era un objetivo para mí, porque con esto, quería reflejarle a todos los gurises que pueden hacer algo”, manifestó Kevin.A pesar del inalcanzable esfuerzo del nadador, hubo quienes no lo apoyaron, “siempre les comentaba a conocidos y amigos que quería nadar y ellos me decían que no iba a poder. Mi respuesta era que lo iba hacer igual y así seguí mi camino, sin importar lo que decían”, manifestó Kevin y agregó que “en esta última etapa, me quedé solo para no escuchar a nadie y enfocarme en lo mío, solo pensaba en que todo se puede”.A la pregunta de qué sintió cuando cruzo la meta, Kevin respondió: “Se me cruzaba todo lo que venía pensando, con toda la gente que venía compartiendo, enseñarles lo que prometí a las personas de la costa y demostrarles a los que me dijeron que no iba a poder”.“Cuando llegué, lo primero que hice fue mirar al río y a las canoas donde estaba mi gente, levante los brazos para mostrarles que llegue bien y que vean mi energía”.En este sentido, indico que “le dedico este triunfo a todos los chicos porque sé que hay mucho que están pasando por esta necesidad y no tienen como expresarlo”.“Durante toda la vida, mi mamá luchó siempre incansablemente para criar a mí y a todos mis hermanos”, relató Kevin y agregó que “desde chico siempre andábamos en la canoa en el río, a veces con tormentas nos cruzábamos a Santa Fe”.Por su parte, Paula su mamá, recordó a Kevin como un niño “muy inquieto que siempre andaba jugando. A veces se iban a andar en canoa por el río, no importaba si llovía o había tormenta”, y agregó que “la situación económica siempre llevó a golpearnos en la vida y debido a eso, siempre amasábamos y hacíamos pan para vender y así sobrevivíamos”.Por su parte, Patricia, quien es su madrina de confirmación y fue su maestra, conto que “siempre estuve muy cerca de la vida de Paula, cuando con los chicos estaba sola e intentaba salir adelante con poco trabajo y como podía”.Recordando a Kevin como su alumno, expresó: “era muy inquieto pero muy voluntarioso, solidario y colaborador, con sus compañeros y con su familia. Paula le inculco muy buenos valores, siempre pensaba en los otros chicos de la costa y estaba atento a las discriminaciones que se hacen con determinados sectores”.“Kevin ahora es un orgullo y es una muestra de que cuando la gente se propone lograr cosas buenas para sí mismo y para los demás como modelo, se puede lograr. El con los pocos medios que tenía, y entrenando solo en el río, lo logró con la voluntad y el tesón que siempre tuvo”, finalizó a Elonce Patricia.