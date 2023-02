Comenzó el ingreso a la Licenciatura en Psicología: hay 900 inscriptos

Durante un multitudinario acto celebrado este martes 28 de febrero en el auditorio de la Escuela Normal «José María Torres» de Paraná, las autoridades de Universidad Autónoma De Entre Ríos y de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales dieron la bienvenida a sus ingresantes.Según informaron las autoridades, este año más de 3.500 estudiantes se inscribieron en las distintas carreras de la facultad, de los cuales 900 se anotaron a la Licenciatura en Psicología.En este marco, el secretario de Bienestar Estudiantil, Walter Gabas, explicó a Elonce que “hoy comenzaron las actividades con los ingresantes y para ellos es el primer contacto que tienen con la facultad”, y agregó: “La universidad no tiene un límite de cupos entonces tenemos carrera que son muy numerosas, en este caso, la licenciatura en Psicología es la carrera más demandada de la facultad y de la universidad”.“El curso de ingreso es hasta el 31 de marzo y hoy en la primera actividad le vamos a contar a los ingresantes los beneficios de estudiar en la universidad pública, como por ejempló: el deporte, la cultura, un régimen especial de cursado para estudiantes que trabajan y tienen familiares a cargo, licencias estudiantiles por cualquier situación”, explicó Gabas.Una característica propia de la facultad es la vida política, en ese sentido, “el rol que cumplen los centros de estudiantes, las agrupaciones y los consejeros estudiantiles, es acompañar y guiar a los ingresantes durante todo el año”.Por otro lado, el secretario de Bienestar Estudiantil mencionó que “otro de los servicios, a los cuales pueden acceder los estudiantes, es el Centro Recreativo Educativo y Artístico de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales y de la UADER en general también. Este centro recreativo donde los hijos de los estudiantes pueden asistir a tallere culturales y recreativos, durante el momento en el que el tutor se encuentra cursando en la facultad, los niños de 2 a 10 años pueden estar acá. Es un derecho muy importante y digno de destacar, ya que no hay muchos en el país”.Una mujer que se encontraba allí manifestó: “Soy de Santa Fe y me anote a la carrera porque tengo referencias de que es una muy buena universidad y aparte psicología me encanta”, y agregó que “me toca viajar todos los días y tomarme tres colectivos, pero todo el esfuerzo tendrá su recompensa”.Otra joven que estaba allí conto que era de Colastine, Santa fe y “que se inscribió a la carrera porque me gustaba mucho y lo quise intentar”.Un chico dijo que “Me gusta la psicología y me motivo el hecho de que en la escuela también tenía”.