Fiesta del Mate: gran demanda para adquirir el bono para el alquiler de sillas

Paraná Artistas entrerrianos tendrán gran protagonismo en la Fiesta Nacional del Mate

Paraná La Fiesta Nacional del Mate contará con más escenarios y propuestas este año

Paraná La final del Pre Mate será este jueves y viernes en la explanada de la Sala Mayo

Paraná Expres Arte prepara la coreografía de apertura para la Fiesta Nacional del Mate

De cara a la 33º edición de la Fiesta Nacional del Mate, que en esta edición tendrá a Abel Pintos, Miranda y La Mona Jiménez como artistas principales, este martes comenzó la venta del “bono solidario" para acceder al sector de sillas cercano al escenario.El alquiler de las sillas tiene un costo de 1.500 pesos y, acuerdo a los datos a los que accedió, son unas 900 ubicaciones que, en esta ocasión, no serán numeradas. “Será por orden de llegada, y si los niños usan sillas deberán abonarlas”.registró en imágenes la larga fila que se había formado desde las primeras horas de la mañana frente a la sede de la oficina municipal de Turismo para adquirir uno de estos lugares; el horario de atención es de 9 a 12 y de 16 a 20.La mayoría de los presentes en la fila coincidió con respecto a las expectativas que genera la presentación de Abel Pintos en el escenario principal “Luis Pacha Rodríguez”.“Esperamos que sea una linda fiesta y que no llueva para que la gente pueda venir a disfrutar de este evento que es muy hermoso”, destacó que hombre que iba a adquirir el bono para su esposa, su cuñada y amigos. “Vine temprano para estar tranquilo y no hacer tanta fila”, repasó al animar: “Serán dos días hermosos y espero que la gente lo disfrute, que es lo más importante”.“Hace años que seguimos a Abel y tenemos muchas expectativas”, animaron dos jóvenes que se presentaron como “de la familia Abelera”. “Vamos a adquirir 20 entradas porque vienen las chicas Abeleras de Buenos Aires en una combi completa y esta vez nosotras seremos las anfitrionas porque solemos viajar por todo el país y no podíamos dejar de hacerles el aguante”, coincidieron al dar cuenta que los últimos shows que presenciaron del artista fueron en Cosquín y Sauce.Otro jubilado contó que fue a adquirir un vale para él y su novia –a quien conoció en los bailes del Club de los Abuelos- para los dos días de la fiesta."Será la primera vez que vea su show y creo que será una linda experiencia”, contó un hombre que iba a adquirir tres entradas para ver, especialmente, el show de Abel Pintos, y se mostró “contento por la calidad de artistas” que están previstos en la cartelera de esta edición de la Fiesta del Mate.La 33º edición de la Fiesta Nacional del Mate es organizada por la Municipalidad de Paraná, con el acompañamiento del Gobierno provincial y nacional, y esta vez redobla la apuesta con cuatro escenarios, patios gastronómicos, paseos para adquirir artesanías y el tradicional Mateando. Será este sábado 4 y domingo 5 de marzo en Plaza de las Colectividades con entrada libre y gratuita.La Mona JiménezPablo PicottoMonchito MerloEntre Orillas: Ensamble Las guitarras Gualeyas y Músicos Paranaenses(Juan Martín Caraballo, Valentín Cosso, Nadia Ojeda, Adriana Bruselario, Ariel Cardoso, Miriam Guitiérrez, Agustina Schreider, Juan Manuel Bilat, María Silva, Silvia Salomone, Fernanda Roselli, Erika Brown, Melina Tempelopoulos).El Choque UrbanoGanadores del Pre MateAhyreAbelCarlos Negro Aguirre y Jorge FandermoleFabiana y NemopiriPablo PicottoGanadores del Pre MateMiranda