Buscan a un hombre de 79 años que se ausentó de su hogar

Rubén Durda, de 79 años, es intensamente buscado por sus familiares. El hombre, que es zapatero, desapareció de su hogar en calle Gobernador Febre, entre Tibiletti y Crespo, barrio Los Gobernadores, de Paraná.“Desapareció a las 8.30 de la mañana. Dejó sus pertenencias, documentación, billetera, llaves, todo. Él tenía que hacerse algunos estudios médicos este martes. Estaba preocupado por eso desde el sábado, decía que se tenía que internar. Yo llegué a Paraná a hablar con su médico de cabecera porque no sé qué tiene, no cuenta con ninguna carpeta médica, solo decía que estaba mal de su cabecita”, contó su hija aEn ese sentido, comentó que “él no decía nada de que tenía que ir al médico, es una persona muy buena. Hoy lo busqué en la casa y no lo encontré por ningún lado. Salió al patio y tampoco estaba, me empecé a preocupar. Salí a buscar ayuda, llamé a la hermana para comentarle y me fui derecho a la comisaría”.Hasta el momento “no hay novedades de nada”.Domingo, vecino, indicó que “yo pienso que quizás él pudo haberse desorientado. Yo lo veía decaído, un poco perdido. Por lo general él salía temprano a llevar algún trabajito, las compras las hacía al mediodía, pero a pocas cuadras. Los vecinos de la cuadra no lo vieron”.Quien pueda aportar datos debe comunicarse al 911 o a la comisaría más cercana.