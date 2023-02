Principales quejas sobre el servicio de colectivos: opiniones de los usuarios

Este lunes 27 de febrero entró en vigencia los nuevos horarios de circulación del transporte público de pasajeros, las cuales se dieron por el fin de la temporada de verano y el inicio del cliclo lectivo. En ese marco,registró la opinión de la gente.Una mujer comentó sobre la espera del transporte urbano de pasajeros: “Es cansador y deprimente porque soy una persona grande. Todos los días es así, no es por feriado ni por nada. Tuve que socorrer a una chica porque se descompuso de esperar el colectivo y me hice responsable de llevarla a Corrales hasta que la mamá asistió".Con respecto al tiempo de espera, dijo que “habitualmente tenemos entre una y dos horas. A veces, me han dejado y tuve que pagar un remis que me salió $1.500”, y agregó que “en otras ocasiones se rompen los colectivos y quedamos a mitad de camino, donde no podemos llegar a nuestro destino”.En tanto, otra mujer manifestó que “tristemente unos cinco colectivos me dejaron y voy hasta Colonia Avellaneda. De espera tengo de 30 a 40 minutos y cuando asisto a la Facultad también me pasa lo mismo".A su vez, otra pasajera expresó que “a veces el colectivo se demora mucho cuando vuelvo a casa porque los chicos entran a las 13 al colegio y en algunas ocasiones cuando va con mucha gente no para”, cerró.