“Ha habido altos niveles de repitencia”, indicó directora de escuela Quirós

La repitencia en las escuelas siempre es un problema a mejorar en cada año de la gestión educativa. Elonce fue hacia la escuela Cesáreo Bernaldo de Quirós, en calle Boulevard Racedo de Paraná, donde se encontró con la directora Belén Ramos para referirse a los indicadores que dejó el 2022.Sobre el comienzo del ciclo lectivo, sostuvo:. Por lo tanto, escasean los bancos y para los padres es un peregrinar”. Sobre los cursos donde hay mayor cantidad de casos, aseguró que ocurreEn el caso particular de la escuela Quirós, admitió que. Sobre esas estadísticas, reconoció: “Para nosotros es altísimo, pero lo interpretamos como un efecto post pandémico. Después de dos años de una trayectoria escolar diferente y con menos presencialidad, el año paso costó retomar algunas prácticas”.“Hemos estado desde la primera hora de la mañana rotando los cursos para ver cómo los acomodábamos para meter un banco más en las aulas”. Además, la directora confesó que ya no tienen disponibilidad en su edificio y hay 27 o 28 estudiantes por aulas.En comparación con las escuelas privadas, la secretaria de la escuela, Viviana Vega, profundizó que “lo que hacen es no aceptar a sus repitentes, que sabemos que eso no es así, entonces lo derivan a las escuelas públicas y nos encontramos con la situación de que hoy a la mañana teníamos chicos de primero, segundo y tercero que se encontraban que se iban a las escuelas y les decían que no había lugar.En ese sentido, llamó a la reflexión de las autoridades: “Como siempre decimos, con la cantidad de repitentes que tenemos no hay un espacio físico para recibir a los chicos que vienen de esas escuelas o de cualquier otra. En el caso de que algún chico repita por primera vez sea excluyente, como es en algunos casos de escuelas de gestión privada”.