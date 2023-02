“Está bien que agregaron horas pero tienen que pensar en el desayuno y merienda”

La vicedirectora de la Escuela Héroes de Malvinas, Eugenia Corradi, indicó aque empezaron las clases “con muchas expectativas. Los alumnos ingresaron muy contentos, con todas las pilas”.El establecimiento “se encuentra en obra. Están terminando las aberturas”. Acotó que “cambió el horario. Entran a las 7.10, por lo que se ha hecho un poco difícil y en primer grado no asistió la totalidad. La mayoría son de Paraná V, pero han venido de otras zonas y barrios aledaños”.En declaraciones a, refirió que “la jornada extendida se implementa de primero a sexto grado. Se hace muy difícil en cuanto a la merienda, porque los chicos están desde las 7 de la mañana hasta las 9.30, cuando se les da la copa de leche a los que están inscriptos, pero recién empieza en marzo, por lo que todavía no la tenemos. Hay que esperar todo marzo para que se inscriban los chicos al comedor y poder darles una merienda. La mayoría no desayuna, por lo que nos encontramos con alumnos que se descomponen”.Al comedor, para el almuerzo, “están asistiendo 250 chicos y la escuela tiene 415 alumnos en total”.“Estoy cumpliendo 30 años en la docencia y cuando uno empieza lo hace con muchísimas ganas; apuesta a un año hermoso. Hoy se hizo un inicio espectacular”, manifestó la docente.Acotó que “uno se enfoca mucho en la realidad” de cada niño. “Pasan muchas horas en la escuela y soy parte de la vida de ellos”.“Los chicos vienen con entusiasmo a la escuela y es lindo poder recibirlos en un lugar limpio, adecuado y brindarles un plato de comida. Está muy bien que agregaron horas, pero tienen que pensar en el desayuno y la meriendo que los niños necesitan”, insistió.Finalmente, comentó que este año se calificará con números. “Los alumnos pueden repetir, pero tiene que ser fundamentado y también acordado con los padres”, expresó.