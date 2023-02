“Último Primer Día”: “Mucho ruido”, bengalas y presencia policial en una escuela

Unos 3.000 jóvenes, aproximadamente, se concentraron anoche en Costanera Media, Baja, Alta y Parque Urquiza, pero la mayor afluencia estuvo en el Balneario Thompson, en el marco de los festejos por el “Último Primer Día”, el tradicional encuentro que protagonizan estudiantes de distintas escuelas secundarias de la capital entrerriana.dialogó con tres de los alumnos que aún se encontraban en la puerta de la institución de calle Alameda de la Federación debido a que, según lo habían dispuesto las autoridades educativas “si no estaban en condiciones”, este lunes, no iban a poder ingresar a clases.“Anoche hubo mucho control policial”, contó y Julián remarcó que “no se ingresó alcohol”. “Hubo mucha gente, pero (el festejo) fue tranquilo y muy respetuoso. La pasamos muy bien”, aseguró aEl estudiante repasó que regresaron del Thompson “a pata”. “Llegamos a la escuela, hicimos un ratito de quilombo y ya terminó”, destacó.En relación a la imposibilidad de ingresar a la escuela, el estudiante de la Centenario explicó: “Nos habían dicho hace una semana que teníamos que venir con buena vestimenta y los útiles de la escuela y, en lo posible, con nuestros papás”.“Ya que no podemos entrar, ahora nos vamos a dormir”, completó Joaquín.Consultado al estudiante por las expectativas para el ciclo lectivo que comienza, éste sentenció: “Vamos a pasarla a bien por ser el último año en la escuela”.