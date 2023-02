John Morgan, el nadador no vidente, terminó tercero en la maratón

John Morgan, nadador estadounidense que ganó 13 medallas de oro en dos juegos Paralímpicos, terminó tercero en el podio de la maratón que se llevó a cabo entre Villa Urquiza – Paraná.El deportista no vidente contó sus sensaciones con la competencia: “Estoy muy feliz, me parece que me fue bien en esta carrera. Estaba medio picado en el medio, pero me pude sobreponer a esa dificultad. Al final del tramo me sentí bien”, dijo en diálogo conAsimiso, Morgan afirmó que “nado desde que tengo 5 años. Me encanta hacerlo, especialmente en el río”.Además, agregó que “vivo en Dinamarca. Mis padres son de San Javier, provincia de Santa Fe, pero nací en Estados Unidos. Durante mi juventud viví en la localidad santafesina”.En tanto, su entrenador Marcelo Argañaraz, comentó que “hace dos años que se encuentra en la ciudad danesa de Copenhague, pero lo guío desde que tiene 15 años. Toda una vida juntos”.