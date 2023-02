“Me puse una meta y la cumplí”, expresó Kevin Schmidt tras ganar su categoría

Kevin Schmidt fue uno de los nadadores que supo llegar al corazón de todos los paranaenses por su deseo de formar parte de la histórica maratón Villa Urquiza-Paraná. Con mucho esfuerzo y ayuda de la gente, pudo cumplir su meta de ganar en la categoría de 30 a 34 años esta tarde en la décimo cuarta edición.Tras acabar la competencia, Elonce dialogó con él y dejó sus sensaciones del triunfo: “La verdad es que hoy cumplo un sueño, me puse una meta y la cumplí. Quiero que sepa toda la gente que tuve un solo mes de entrenamiento, a comparación de otros que tuvieron todo el año de entrenamiento. Salí primero en mi categoría”.Sobre cómo se sintió en la competencia, sostuvo: “Lo más lindo que pasé y venía disfrutando era mi brazada. Me venía riendo”. Además, se mostró emocionado por el acompañamiento de mi familia: “Estoy contento porque estaba toda mi gente. Al estar todos los remeros, mi familia, mi hermana, mi cuñado y padrino me sentía hallado”.¿Cómo se preparó para la competencia?El Club Atlético Estudiantes (CAE) fue quien lo acobijó y le dio la oportunidad de prepararse con un mes de antelación para la prueba de aguas abiertas. Además de agradecer, en Elonce acompañamos su pedido hasta que consiguió un lugar en la institución para estar con María Belén Mathieu.Desde un primer momento se acercó al medio y demostró su enfoque en estar presente en la competencia de aguas abiertas que posee más de 70 años desde su primera edición. Afortunadamente, el cariño de la gente le pudo dar la posibilidad de acceder a los natatorios del club y prepararse para llevarse la categoría 30 a 34 años esta tarde en las aguas del río Paraná.