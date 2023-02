Paritarias municipales: APS solicita adelantar tramos y aumento de básicos

En el marco de las paritarias municipales, el ejecutivo propuso a los gremios un aumento salarial del 34%.La propuesta a los cuatro sindicatos municipales es a partir del mes de abril.La oferta del Ejecutivo consiste en un aumento del 34 por ciento, en una cuota y a aplicarse sobre una escala nueva en el mes de abril. Esto llevaría el salario básico del empleado municipal de Paraná a $93.500 a partir del cuarto mes del año.En este sentido, señaló que “al cambiar el escalafón se trabaja la carrera, ascensos automáticos y todo esto no se puede dirimir en una mesa paritaria”“En lo que si estamos de acuerdo es en incrementar los básicos, porque si bien se toma en cuenta la inflación, el porcentaje que se aumenta no impacta finalmente porque los básicos son muy bajos”, mencionó. “Conservando el escalafón que tenemos se analizaría esta propuesta que parte de un 34% y en algunas categorías sube a un 40%”; dijo la secretaria general al asegurar que se deben adelantar los tramos de pago a febrero y no en abril como se propuso.Asimismo, aseveró que “la recuperación (económica) debe ser mejor y el porcentaje de los Jerarquizados debería ser mayor”. Además, aseguró que el sueldo básico de un Jerarquizado es de unos 40.000 pesos.“Esperamos que en esta instancia paritaria consigamos un despegue en el salario, ahora estamos a la espera de lo que ocurra”, cerró.