Se palpita la Fiesta del Mate: las letras de Paraná lucen los típicos colores

Paraná La Fiesta Nacional del Mate contará con más escenarios y propuestas este año

Testimonios de turistas

La historia de la Fiesta Nacional del Mate

Cronograma

En julio de 2018, colocaron sobre la barranca del Patito Sirirí unas letras que hacen mención a Paraná, de espaldas al río. Desde ese momento, son un clásico y un paso obligado para todos los turistas que aprovechan la ocasión para sacar sacarse una foto en un entorno natural sin igual.Desde esta semana, y con motivo de la Fiesta Nacional del Mate, las letras de Paraná lucen un vinilo de color verde y rojo, invitando a todos a vivir y sentir el festival que se desarrollará el próximo 5 y 6 de marzo en la ciudad.Una mujer de la localidad de Reconquista, provincia de Santa Fe le comentó a Elonce que "llegamos el miércoles a la ciudad y nos vamos el domingo. No sabíamos sobre la Fiesta Nacional del Mate. Subimos desde la Plaza de las Colectividades hasta el Parque Urquiza para llevarnos el recuerdo.En tanto, un joven de la ciudad santafesina remarcó que "es la primera vez que visito Paraná. Desde que llegamos recorrimos la peatonal".La Fiesta Nacional del Mate de Paraná comenzó a realizarse a mediados de los años 1980, con el regreso de la democracia al país. El evento fue organizado por la Asociación Civil «Centro Comunitario Solidaridad». Fue creada por los militantes sociales Luis "Pacha" Rodríguez y José Cáceres, entre otros. La organización civil y la Fiesta crecieron en paralelo como un punto de reunión de los vecinos de una zona de las más populares de la ciudad.La primera edición de esta fiesta se realizó en el Club Echagüe de Paraná el 7 de mayo de 1987. La misma se destacó por la lluvia, el frío y la escasa concurrencia, a pesar de la buena cartelera. El espíritu de las primeras ediciones era el de un evento familiar, donde los vecinos concurrían con sus sillones y su mate a disfrutar espectáculos de artistas locales. De hecho en sus inicios como Fiesta Provincial se la denominaba «Encuentro del Mate, un encuentro de amigos», dando cuenta de la esencia del concepto de «mateada».Poco a poco, la fiesta fue creciendo y se trasladó a la esquina de Boulevard Racedo y Avda. de Las Américas, en el sur paranaense, donde creció su popularidad entre los vecinos. Cuando este espacio fue insuficiente se trasladó al Club Talleres, un predio de importantes dimensiones que fuera una cancha de fútbol. En esta etapa ya era un punto de referencia para los entrerrianos y visitantes de otras provincias. La organización del evento era por medio de un trabajo solidario donde los vecinos se involucraban de forma voluntaria.Desde 1995 es considerada «Fiesta Nacional». Fue una distinción otorgada por el gobierno nacional a partir de las estadísticas presentadas por la Dirección Nacional de la Yerba Mate (hoy INYM), que daba cuenta que la provincia de Entre Ríos es la que posee el mayor consumo per cápita, en relación a la cantidad de habitantes. Según la legislación argentina no puede haber dos «Fiestas Nacionales» con la misma temática, es por ello que hoy la de Paraná es la única Fiesta Nacional del Mate que se celebra en el país.En virtud de su crecimiento constante, en el 2009 la Comisión Directiva del Centro Comunitario Solidaridad realizó un convenio con la Municipalidad de Paraná a partir del cual trasladó la organización de la fiesta al Municipio. Las veces que fue convocado, el Centro Comunitario Solidaridad volvió a ser parte de la organización en forma conjunta.La fiesta contará con cuatro escenarios: Matecito, con actividades para los más chicos como circo, teatro y danza; otro escenario destinado principalmente a jóvenes y la cultura emergente, con bandas de rap, trap, cumbia, DJs; el escenario del Mateando para el Pre Mate y el escenario principal.Además, habrá patios gastronómicos distribuidos por todo el predio para mayor comodidad de la gente. Uno sobre la Costanera, que estará a cargo de clubes; otro en Sala Mayo, y el tercero en la zona del Patito, con ofertas de emprendedores. El tradicional concurso de cebadores, organizado por el Centro Comunitario Solidaridad, también será parte de esta edición.La Mona JiménezPablo PicottoMonchito MerloEntre Orillas: Ensamble Las guitarras Gualeyas y Músicos Paranaenses(Juan Martín Caraballo, Valentín Cosso, Nadia Ojeda, Adriana Bruselario, Ariel Cardoso, Miriam Guitiérrez, Agustina Schreider, Juan Manuel Bilat, María Silva, Silvia Salomone, Fernanda Roselli, Erika Brown, Melina Tempelopoulos).El Choque UrbanoGanadores del Pre MateAhyreAbelCarlos Negro Aguirre y Jorge FandermoleFabiana y NemopiriPablo PicottoGanadores del Pre MateMirandaLa ya tradicional exposición Mateando lucirá, del 2 al 5 de marzo en la Sala Mayo, stands donde paranaenses y turistas podrán adquirir productos para la preparación del mate y accesorios de diseño. También habrá charlas de productores yerbateros, rondas de negocios, sommeliers y talleres de divulgación sobre la cultura de esta infusión popular en la región y el país.Como previa a las dos noches principales, el jueves 2 y el viernes 3 serán las finales del Pre Mate, en la que participarán todos los seleccionados en las ciudades de Federal, Villaguay, Concepción del Uruguay, Victoria y Paraná. Los rubros a concursar fueron: Música (solistas, dúos, conjunto vocal o instrumental); Folklore y/o Tango; Cumbia (Tropical); Danza; Conjunto de baile folklórico (tradicional o estilizado); Pareja de baile tradicional, y Pareja de baile estilizado.