Familiares de Carlos Ramírez se concentraron en Tribunales a exigir respuestas

Se realizó una concentración en los Tribunales de Paraná en horas de la mañana del viernes para exigir respuestas para dar con el paradero de Carlos Ramírez, a más de tres meses de su desaparición. Elonce estuvo en el lugar y dialogó con su sobrina y su hermano.En primera instancia, Cinthia explicó los motivos de la manifestación:Al referirse al corte que harán sobre calle Laprida en la capital provincial, la mujer sostuvo que se sienten “que no tienen respuesta” y que “está olvidado”. En esa línea, agregó: “Siempre que nos citaban era para informarnos lo mismo. Queremos ver que lo están buscando y que investiguen. Hay muchas cosas que no cierran. Es una desaparición increíble por cómo era él y dónde siempre estaba.”.Oscar, en cambio, indicó que recuerda desde la desaparición del 15 de noviembre de su hermano Carlos:. Hizo referencia a la causa, que está en manos de la fiscal Sandra Terreno, que reiteró que siempre informa “más de lo mismo”. A su vez, compartió la información que indica “que él (Carlos) no salió de Bajada Grande”., expresó emocionado el hermano. Además, imploró que siga la investigación en curso y que “inicie todo lo que tenga que hacer” por un “señor que era muy buena persona”.