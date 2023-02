La influenza aviar “es una patología que nos está preocupando”, dijo Caropresi

Paraná Explican cómo y dónde conservar un huevo para prevenir caso de influenza aviar

El modo de transmisión y cómo evitar la propagación

¿Cómo saber si el ave tiene la influenza aviar?

La influenza aviar es un tema que entró en la agenda del Gobierno nacional, que anunció “medidas extraordinarias” para evitar un contagio masivo de la población. En ese marco, Elonce dialogó con el coordinador regional de sanidad animal del Senasa, Ignacio Caropresi, que precisó de qué forma puede transmitirse a la persona la enfermedad y qué síntomas presenta un ave cuando posee el virus.En primera instancia, explicó de qué se trata el virus: “Primero quiero hablar de la influenza aviar de alta patogenicidad. Es una enfermedad que afecta al sector avícola y productivo. Es muy compleja y nunca estuvo presente en Argentina, eso hay que tenerlo en cuenta. La propagación de esta enfermedad se da a través de las aves migratorias. Hubo casos en Estados Unidos, bajando hacia América Central y hoy estamos en América del Sur con esta situación”. Al mismo tiempo, destacó que ataca “aves silvestres como domésticas”.Sobre el reporte epidemiológico, avisó que hasta ahora hay “12 o 13 casos”. Además, hizo una recapitulación: “El primer caso se dio en Jujuy el 14 de febrero y, paralelamente, se dio en la República Oriental del Uruguay que encendió las alarmas de lo que es la provincia de Entre Ríos por ser un país limítrofe”. Además, añadió que “posteriormente hubo en Córdoba, Santa Fe, Salta, Neuquén y Buenos Aires”. Además, aclaró que “la provincia de Entre Ríos no posee casos positivos”., afirmó Caropresi. En ese sentido,Por otra parte, el funcionario también erradicó un mensaje para la población que tiene un gallinero y les recomendó “tratar de tenerlo cerrado, que no entren aves que anden volando, tener un techo para que no tengan acceso al agua o a la comida a cualquier ave silvestre”.Sobre este punto, el integrante de Senasa apuntó que. En este sentido, explicó que esto “le llama la atención a una persona que nunca ha visto un ave enferma”. En cuantos a los efectos que puede producir, sostuvo que es “la mortandad”. Además, aconsejó a las aves “no tocar el ave” en caso de ver algunos de los síntomas frecuentes de la enfermedad. Por último,