Familiares de un paranaense desaparecido harán una marcha exigiendo su búsqueda

Familiares de Carlos Ramírez harán una marcha frente al Poder judicial, mañana a las 10:30, pidiendo por su búsqueda.Ramírez era empleado municipal y trabajaba en el cementerio de la capital entrerriana, desapareció el 12 de noviembre de su casa, ubicada sobre calle Las Calandrias en barrio Paraná 16 y desde entonces no hay información sobre su paradero.Cinthia Ramírez, sobrina de Carlos expresó aque “Nos vamos a concentrar en la puerta de tribunales, con el fin de tener una respuesta sobre mi tío. Ya son tres meses y ocho días que no sabemos nada; es desesperante porque estamos pensando que le podría haber pasado cualquier cosa”.Además, la mujer explico que la policía le había solicitado un numero de celular para avisarle que el lunes 20 iban a salir a hacer un rastrillaje y “necesitaban que un familiar vaya a corroborar el operativo, pero nunca me llamaron”.Respecto a la última información que tuvieron los familiares de Ramírez, refiere a aportes de “testigos que lo vieron, dicen que el andaba buscando un cajero del Chango Mas, ex Walmart. Nosotros como familia sabíamos que él quería comprarse una tele para ver mundial, pero no sabemos si tenía plata. También sabemos que su tarjeta se retuvo en el cajero de Cotto, pero no sabemos más nada”, indicó Cinthia.En este sentido “la marcha de mañana es con el fin de que nos den una respuesta. Queremos que lo busquen, nosotros sentimos que hay cosas que no están bien”, manifestó la mujer y agregó que “por la declaración que hizo el testigo Benítez, queremos que se busque en la zona de Bajada Grande, en la parte del volcadero”.