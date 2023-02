Continúan recaudando fondos para pagar prótesis para Santiago Panozzo

Santiago Panozzo sufrió un grave accidente mientras circulaba en bicicleta y fue atropellado por una camioneta. El joven debe colocarse una prótesis muy costosa, para la cual se pudo recaudar solo parte del dinero.Paola, su mamá, dijo aque “hay una parte de nosotros que está algo tranquila porque empezamos a abonar parte de la prótesis de Santiago, pero nos falta más. Él debe ser operado a la brevedad. Entregamos una parte del dinero por la prótesis y esta semana nos avisan cuánto más hay que poner, porque eso varía según el dólar. La idea es mantener un precio fijo”.“Gracias a la ayuda de la gente hemos podido ir costeando algunas cosas, pero se está haciendo difícil”, remarcó y solicitó ayuda para organizar otras actividades para recaudar más fondos.Indicó que “la semana pasada hicimos venta de asado, pero no nos dieron los números que pensábamos, nos quedó carne”.Comentó también que Santiago “se tiene que colocar dos placas en su cabeza para poder afrontar todo lo otro. Seguramente va a ser operado en el Hospital San Martín. Dios quiera pueda tener una vida normal y estudiar como él quiere”.Por otra parte, contó que “hace dos noches que no dormimos, él sigue yendo a rehabilitación, pero está cansado, triste. Él me dice que este año tenía proyectado ir a la facultad. Hoy se encuentra con que no lo puede hacer. Gracias a la familia Maya, Santiago puede ir al gimnasio porque ellos no nos cobran ni un peso. Va aunque sea media hora, con sus amigos, con su casco, un ratito aunque sea”.Quien pueda colaborar puede comunicarse al teléfono al 155 351 074 o al 155 323 379.