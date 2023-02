Amigos de Gustavo Sánchez Romero realizaron un homenaje en su memoria

El periodista Gustavo Sánchez Romero, de 53 años, falleció este miércoles en la ruta nacional 168. Se descompensó cuando manejaba su auto, un Citröen C3, a pocos metros del cruce con la Ruta 1, que ingresa a la ciudad de Santa Fe. Recientemente había sido operado por una afección cardíaca.En una ronda, amigos y colegas, le brindaron un sentido homenaje a orillas del río Paraná, este jueves. Entre recuerdos y anécdotas, cada uno de los presentes, dirigió unas palabras en memoria de Gustavo y luego arrojaron flores al río.Una mujer que se encontraba en la ronda expresó ante el público presente “que maravillosa la huella que dejo Gustavo y como nos invita a pensar. Creo que es una celebración tener un papá, tener esa referencia como persona y como ser humano, porque si haya algo que nos está costando en estos días es encontrar el rostro de lo humano y creo que Gustavo reunía todas esas condiciones”, y agregó: “Digo ¡Aleluya!, porque tuvimos un amigo, compañero y maestro, interprete de las cosas lindas”.Julián Stopello, manifestó aque “fui compañero de Gustavo en el diario, y él era un compañero muy querido. La noticia nos golpeó muy fuerte y desde ayer estamos tratando de asimilar eso; la ceremonia de hoy se trataba de venir a compartir y acompañar”.Además, leyó un texto el cual decía: “Gustavo sazonaba, añadía sabor, cocinaba historias y elucubraciones de economía y amor. Tengo imágenes nítidas de sus relatos desde como conoció a la mamá de sus hijos, buscando una pelota que se había ido lejos durante un picado, hasta una idea de su casa de niño y de la sensación de tener hambre, también sus incursiones futbolísticas con futuro promisorio que en algún momento se truncó, como en algún momento también encontró en la palabra y no en la pelota la expresión más afinada de sus deseos”.“Abría el corazón y te compartía una historia hecha a través de su modo de abrir el mundo y era un modo sumamente particular que incluía reírse de sus cosas y revelar alguna de sus hazañas, pero también sus derrotas, no había imposturas de ningún modo, le gustaba escribir, le gustaba jugar a la pelota y le gustaba exponer su punto de vista como una verdad recién revelada”, relató Stopello.En tanto, Ricardo Rodríguez, sostuvo: “Feliz de haber compartido una amistad con Gustavo, el carácter gracioso y polémico de nuestros encuentros, lo hacían rico. Hace tres años, compartimos una estadía en la quebrada de Humahuaca y fue una forma muy distinta de encontrarnos, el convivir en esos días, nos permitió profundizar y conocernos de una mejor manera; esta inesperada y anticipada partida nos pega muy fuerte.Otro hombre que estaba en el lugar manifestó “todo nos vamos de acá, algunos más tempranos otras más tardes, no lloren, no estén triste, solamente agradezcan habernos conocidos. Nos duele que hoy Gustavo ya no este con nosotros, pero estoy muy contento de poder haberlo conocido.Aixa Boeykens, comentó: “Acompañando en este momento triste, pero también es lindo poder encontrarnos y compartir lo que nos queda de la figura de Gustavo; estamos revindicando todo lo que nos unió en distintas épocas de nuestras vidas, ya sea como estudiante y en el ejercicio del periodismo. A nosotros nos tocó ser compañeros cuando estudiábamos y muchos de nuestros recuerdos están relacionados con ese momento que compartimos y con toda la tristeza revindicamos aquello que nos une de esas etapas que nos tocó vivir”.