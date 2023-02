Se realizó una capacitación para delegados de Entre Ríos del Instituto Becario

Rol, objetivo y modo de elección de los delegados

¿Cómo consiguen fondos desde el Instituto Becario?

La experiencia de un funcionario

, que está ubicado en calle San Martín de la ciudad de Paraná. Elonce presenció algunos minutos en el cual pudo dialogar con su presidente, Sebastián Bértoli, para conocer detalles en mayor profundidad.En primer lugar, el dirigente señaló: “Estamos muy contentos de llevar adelante esta capacitación para los delegados que nos representan en los distintos puntos de la provincia con la particularidad que es la primera que podemos hacer en nuestro edificio propio”. Sobre el cónclave, lo definió como unaEn cuanto a las funciones que cumplen los delegados, el ex concejal afirmó que hacen “representación institucional plena”. Además, sumó que “por eso es la capacitación hoy referida al área de becas. Nosotros, como institución, tenemos el rol de acercar a los estudiantes becas y servicios”. También dijo que la reunión de hoy se volverá a realizar dentro de un mes o mes y medio.aseguró sobre la importancia de la capacitación llevada a cabo en calle San Martín de la ciudad de Paraná.Sobre la elección de los delegados, el ex arquero de Patronato aclaró queEn cuanto a los fondos del Instituto Becario, el funcionario provincial remarcó que “nuestro recurso genuino es el aporte de profesiones liberales y también trabajamos en conjunto con el tesoro de la provincia para distintos programas que tenemos.Reynaldo Cáceres, quien oficia de diputado provincial, valoró el aporte que tiene este beneficio económico para los estudiantes: “Afortunadamente, el Instituto Becario en alguna parte de mi formación me acompañó. Por eso considero importantísimo que Entre Ríos invierta los recursos del tesoro provincial que los profesionales generamos a partir de nuestro trabajo para acompañar en la formación de las futuras generaciones”.