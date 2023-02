Lanzan curso gratuito para dejar de fumar “en cinco días”: cómo participar

“Atravesamos la pandemia por Covid-19 y, lamentablemente, muchos están retomando con el hábito del cigarro que habían suspendido por problemas respiratorios o el coronavirus”, expuso ael licenciado en Teología, Edgardo Lugano. En ese marcó anunció el“Muchos se preguntan cómo se puede dejar de fumar en cinco días y nuestra propuesta es”, explicó Lugano y especificó: “Contamos con un equipo de tres médicos, la parte psicológica está a mi cargo;y ese lapso, siguiendo nuestras indicaciones, cada participante logrará desintoxicarse, bajar su ansiedad y tener fuerza motivacional para dejar de fumar y mantenerse con el transcurso del tiempo”.De acuerdo a lo que señaló el especialista, “por razones circunstanciales, algunas personas dejaron de fumar, pero las presiones de la vida actual muchas veces llevan al ser humano al cigarrillo u otras adicciones y esa es la principal causa: la ansiedad que empuja a las personas de vuelta a esas viejas conductas que quizás habían dejado de forma circunstancial”.Consultado a Lugano por, el mismo mencionó que “un fumador inicia, según lo que nos cuentan los participantes de nuestro curso, en la pre-adolescencia, es decir, a los 12 o 13 años”. “Lo hacen de forma circunstancial o social y luego, poco a poco, van incrementando hasta ser fumadores compulsivos”, expuso.Y continuó: “A los cursos se acercan personas de todas las edades, muchos son jóvenes y quizás son más mujeres que hombres porque son diferentes las ocasiones y oportunidades las que la vida nos para dejar de fumar”.“Algunos se acercan a dejar de fumar motivados por el alto costo que tiene el cigarro porque hoy podemos calcular hasta 20 mil pesos por mes si se fuma un paquete por día o el doble si fuma dos”, agregó al respecto.De igual manera, sentenció: “Más importante es nuestra calidad de vida y la forma en la que transitamos nuestra vida cotidiana junto a nuestros seres queridos, porqueEn relación a, respecto por el cual se dice que una persona engorda cuando deja de fumar, el especialista explicó que “se engorda cuando no se sigue el plan de control de peso que también brindamos en nuestro curso”. “Además, ofrecemos un plan de alimentación para que no se descontrole el peso una vez que uno deja de fumar”, indicó., porque si no todas las otras trampitas, como los chicles o los parches, son de corta duración”, alertó Lugar.Y en relación a, mencionó que “el que deja de fumar, recupera el olfato y el gusto, la estima personal y el respeto de sus seres queridos porque el dejar de fumar es un triunfo”., ubicado en calle Arroyo Cazuelas 3142 del barrio Paracao de Paraná. Los interesados en mayor información pueden comunicarse alo presentarse directamente el día en el que inician las charlas.