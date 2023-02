Continúa la campaña de prevención contra el dengue en Paraná

Foto: Dengue

Casa por casa

Síntomas

Acciones en casa

Silvina Saavedra, subsecretaría de Ambiente y Acción Climática, reiteró que es necesario que se hagan las descacharrizaciones y, después de las lluvias, vaciar todos aquellos recipientes que pueden acumular agua. “La campaña de prevención, casa por casa, que hacemos con los promotores ambientales, está dando muy buenos resultados, por eso señalamos que es necesario que entre todos los y las paranaenses hagamos la prevención. Evitamos la propagación de la enfermedad, cambiando hábitos domiciliarios, como la de no acumular agua o haciendo la descacharrización,”, destacó.“Las noticias a nivel nacional es que los casos de Dengue autóctonos se multiplicaron, es decir que las personas que lo contrajeron no viajaron al exterior, sino que se contagiaron por picaduras del mosquito Aedes aegypti que pudieron haber tenido en sus domicilios, que se criaron en recipientes que tenían agua", informó. Por esa razón, dijo, hay que eliminar objetos que almacenen agua, como botellas, baldes, palanganas, bebederos, lonas o bolsas arrugadas, tambores, cubiertas de automóviles o tanques de agua, que son lugares propicios que utiliza la hembra para depositar sus huevos.El Dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de Dengue y luego pica a otras personas, transmite la enfermedad. El contagio sólo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común, las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.“La participación responsable de la ciudadanía es fundamental para contener el avance del Dengue. Desde la Municipalidad, con promotores ambientales, estamos recorriendo los distintos barrios de la ciudad haciendo hincapié en la necesidad de mantener limpios los espacios verdes en cada vivienda, para que estén libres de criaderos”, señaló Saavedra.Este jueves y viernes, los y las promotoras ambientales de la Subsecretaria de Ambiente y Acción Climática, haran promoción de descacharrización en la zona de la comisión vecinal barrio El Sol 1 y 2.Desde la página del Ministerio de Salud de la Nación, se recuerda:Fiebre acompañada de uno o más de los siguientes estados:Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones.Náuseas y vómitosCansancio intensoAparición de manchas en la pielPicazón y/o sangrado de nariz y encíasAnte estos síntomas se debe acudir a un centro de salud de inmediato para recibir el tratamiento adecuado.Importante: Ante síntomas de Dengue, no automedicarse.No hay vacuna ni tratamiento específico para el Dengue. Por ello, el tratamiento es fundamentalmente sintomático. A las personas infectadas se les recomienda tomar abundante agua para reponer líquidos y realizar control y seguimiento médico diarios.Como no existen vacunas que prevengan el Dengue ni medicamentos que lo curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados.Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior tapando tanques, aljibes y/o cisternas o evitar que acumulen agua.La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. La aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a eliminar los mosquitos adultos, pero no es útil para eliminar los huevos ni las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que no se recomienda en momentos de emergencia, cuando se detectan casos con sospecha de Dengue, y siempre debe ser acompañada por acciones de control y eliminación de todos los recipientes que acumulan y puedan acumular agua en las casas y espacios públicos.Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores, botellas).Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada tres díasRellenar los floreros y portamacetas con arena húmeda.Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.Verter agua hirviendo en las rejillas y colocándoles tela mosquitera.Prevenir picaduras del mosquitoUsar siempre repelentes.Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones.Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.Utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales.