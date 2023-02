Despiden a Gustavo Sánchez Romero: lo recuerdan como deportista y periodista

Se nos fue Gustavo Sánchez Romero. Un amigo, compañero y sobre todo un apasionado por nuestro amado Paraná Rowing Club.... Publicado por Paraná Rowing Club - Sitio Oficial en Miércoles, 22 de febrero de 2023

El periodista y Licenciado en Comunicación Social, Gustavo Sánchez Romero, falleció este miércoles a los 53 años de edad, tras una destacada trayectoria de más de 20 años.Nacido en Santa Fe, el comunicador que desarrolló toda su carrera en la provincia de Entre Ríos. Se desempeñó en diferentes radios de Paraná y Santa Fe; trabajó en distintas señales televisivas de ambas capitales provinciales; pero el periodismo escrito fue la vocación que abrazó con identidad y entusiasmo.Gustavo Sánchez Romero, fue autor de varios libros y estaba especializado en el periodismo económico. Actualmente, era director del sitio Dos Florines y se desempeñaba como prensa de Rowing Club Paraná, sobre el cual escribió el libro “100 años de historia del Paraná Rowing Club”.En lo profesional, también se desempeñó durante casi tres años, como director de El Diario de Paraná, donde había sido trabajador del matutino durante 15 años.Además de su vocación de periodista, su pasión fue el fútbol. Sánchez Romero, fue jugador de Colón de Santa Fe y también integró el plantel de Sportivo Urquiza en Paraná.Sentidos mensajes comenzaron a publicarse en las redes para recordar a Gustavo Sánchez Romero, que falleció hoy a los 53 años. Muchos lo recuerdan como amante del fútbol y en su vocación de periodista. Estos son algunos de los escritos que lo homenajean:“¡Infinita tristeza! Hablamos hace una semana. Entraba a la casa del Tato Moine, lo iba a entrevistar para un libro en el que estaba trabajando. Es una pérdida inmensa para el periodismo, y dolorosa paga quienes lo conocimos”, escribió Camilo Soñez.“Que tristeza Gustavo Enrique Sánchez Romero, abrazo dónde estés. Un tipo muy generoso y de buena madera”, escibió Gustavo Aguirre.En tanto, el conductor de Mediodía de Noticias de Elonce, Washington Varisco, lo recordó en su faz deportiva. “Amabas más las canchas que los medios. Sé que es así. Quién no. Qepd “Mamicu”. Abrazo eterno de gol”, afirmó.Por su parte, el Paraná Rowing Club, escribió en sus redes oficiales: “se nos fue Gustavo Sánchez Romero. Un amigo, compañero y sobre todo un apasionado por nuestro amado Paraná Rowing Club.Fue el autor del libro “100 Años de Historia del Paraná Rowing Club”, dejó un legado que quedará para siempre. En esta obra escribió, con su intachable pluma, anécdotas, personajes, vivencias, historias de vida que enriquecen a nuestra institución y están plasmadas gracias a su labor”, señaló la institución.“Gracias por tantos años de dedicación desinteresada. Por tu pasión, honra y responsabilidad para con el Club y cada uno de los que tuvieron la dicha de compartir momentos a tu lado.Confiamos en que el tiempo y su memoria actuarán como consuelo reparador ante el profundo dolor de la pérdida. Desde el Paraná Rowing Club enviamos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos en este duro momento”, resaltó el club.“Como definir a "Mamicu"? Santafesino, hincha de Colón, pero con un gran amor a Paraná, donde también sentía que había echado raíces. Afecto a las anécdotas con las que solía provocar que se detuviera la actividad en la redacción de El Diario, en aquellos tres años que fue director periodístico. Pero paralelamente, el Licenciado Gustavo Sánchez Romero, podía intercalar la charla mundana con un fino análisis sobre la situación económica. Su capacidad lo transformó en hombre de consulta de periodistas, medios de comunicación y hombres de la política. Todavía lo recuerdo con aquella impronta de sombrero, chalina y pipa, con la que se apareció a trabajar en un invierno.Quisiera recordarte así, con esa ambición por lograr un periodismo profesional, creíble y por sobre todas las cosas, honesto. Gracias por tu último consejo, ese que dejaste en un mensaje que aún guardo. Porque habla de tu hombría de bien y de tu sentimiento de amistad”, escribió el periodista Mauricio Anttematten.“Recibí con gran tristeza la noticia del fallecimiento de Gustavo Sánchez Romero. Gran periodista en temas económicos, a quién conocí en mi etapa como Presidente del Club Belgrano. Mi sentido pésame a toda su familia y amigos y especialmente, a su hijo Alejo, ex jugador de Belgrano”, afirmó el abogado Walter Rolandelli.“Siento la tristeza de saber que ya no estarás con tu humor tan especial que muchas veces escondía tus tristezas, aunque con tu pluma nos ilustrabas sobre panorama económico entrerriano. Conocías con precisión como se movían los sectores. Esta es una forma de decirte que te extrañaremos muchos que te conocíamos y respetables”, señaló Graciela Mingo.