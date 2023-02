Escuela Técnica Nº 2: “Los chicos perdieron el hábito del estudio”

La Escuela Técnica Nº 2 de la ciudad de Paraná, desarrolló con éxito las mesas de exámenes que corresponden al llamado de febrero. En ese sentido,dialogó con Carolina Zárate, directora de la institución educativa, y Luis Maidana, vicerrector.“Creemos que, por el tema de la pandemia, los chicos perdieron el hábito del estudio. Desde las instituciones se le dan todas las herramientas. Tuvimos los periodos de promoción acompañada y estamos sorprendidos de la cantidad de ausentismo en las mesas examinadoras, donde los alumnos se inscriben, pero no se presentan a rendir, mientras los que lo hacen son muy pocos los que aprueban”, expresó Zárate.Acerca de los factores sobre esta problemática, mencionó que “muchas familias aparecen a último momento preguntando los motivos por los cuales sus hijos no aprobaron y nosotros cumplimos con las normativas que tenemos. Nuestra respuesta es que desde el principio cuando vean una nota baja, se acerquen a la institución para hablar con el profesor y llegar a un acuerdo”.No obstante, se refirió al título que brinda la institución educativa: “Cuando se reciben, tienen el título de técnicos, donde los habilita a un abanico de posibilidades, ya sea desde abrir su propio emprendimiento hasta una fábrica. Los chicos hacen las prácticas de profesionalismo desde quinto a séptimo, y mucho de los que se recibieron el año pasado, se encuentran trabajando”.A su vez, Maidana contó que la problemática “aumentó después de la pandemia porque en otros años, por normativa del consejo, podían pasar con más materias, en donde esa etapa ya finalizó. Nos encantaría el acompañamiento de las familias para que los guíen e incentiven a los chicos a presentarse en las mesas”.Con respecto a los estudiantes, dijo que “se da mayoritariamente en el ciclo básico, donde el índice de ausentismo y de repitencia es mayor y lamentablemente en los grandes está creciendo el porcentaje. No cumplen con lo pautado según el cronograma de las mesas y asistencia.Asimismo, comentó que “la escuela técnica tiene que incentivar la responsabilidad porque formamos profesionales y desde la base hay que ir diciéndole a las familias que sean responsables a la hora del momento en que pisan la escuela”.Finalmente, destacó: “El lunes esperamos a los chicos y sus familias, donde contamos con un buen número de inscriptos en el primer año. El turno mañana está completamente lleno”.