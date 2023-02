Se presentó la maratón Villa Urquiza-Paraná: la palabra de los protagonistas

Detalles de la competencia

Se realizó la presentación de la maratón Villa Urquiza-Paraná, que tendrá lugar este sábado. Elonce fue uno de los medios presentes que tuvo la posibilidad de dialogar con algunos de los protagonistas., una de las nadadoras que estará presente, expresó: “Es la segunda vez que participo. En la primera vez fui cuarta en la general y primera entre las damas”. En cuanto al privilegio de estar en la competencia, valoró:También confesó que a los siete años empezó a nadar y a los 10 tuvo su primera vez en el río Paraná., otro de los competidores que tendrá la prueba, afirmó:. Sobre su deseo de estar en la maratón, admitió que “hace mucho tiempo lo traía ya. No la quería hacer hasta que yo no me viera bien física y mentalmente”.Sobre su historia de vida, el nadador de Puerto Sánchez contó:. Entre algunas de las memorias de su vida, dijo “era parte de un grupo de scout de Oro Verde y pasamos a hacer sobrevivencia en siete días de lluvia en una isla por bicicleta a más de 100 kilómetros. Llevábamos nuestras pertenencias en un bolso. Comías lo que pescabas”.También agradeció la ayuda de gente de la ciudad de Paraná, de Buenos Aires y de Córdoba. También se ocupó de hablar del Club Atlético Estudiantes, que le dio la chance de practicar en la pileta: “Ellos me dieron la posibilidad. Me siento muy agradecido, en especial a los dirigentes y a los que manejan toda la comitiva ahí”.Por otra parte, recordó que en su niñez se enteró que nadie de Puerto Sánchez formaba parte de la carrera. Por esa razón, sostuvo:Andrés Solioz, uno de los organizadores de competencias de aguas abiertas, destacó: “Presentamos una nueva edición. Ahora queda vivirla y disfrutarla, disfrutar de las distintas actividades que va a tener esta edición. Como comentaba hace un rato, la prueba de exhibición con algunos ganadores de las pruebas y el sábado, a partir de las 15:30, largar esta nueva edición”.En cuanto al número de participantes, ratificó que son. “La mayoría son del país, hay un nadador uruguayo, que fue el ganador de la edición 2019. Creo que viene con todas las ganas y todas las fuerzas para poder repetir el triunfo”.Sobre el desempeño de sus funciones para la maratón, señaló que “son 14 años que uno trabaja de manera ininterrumpida para poder realizarla. Pero sacando pruebas un par de meses atrás, la primera edición fue en el año 1937. Este 25 de febrero va a estar cumpliendo 86 años de historia”.En cuanto al horario de largada, aclaró quey luego vendrá el grueso de los competidores”.En cuanto a la exigencia que representa la maratón entrerriana, el exnadador indicó:. No es como en su momento fue la Hernandarias Paraná que quizás tenías más tiempo para poder pensarla a la estrategia. Acá un cambio de velocidad que te haga un competidor prácticamente están jugados los puestos. El plan que tenga cada entrenador con su nadador va a ser clave”.