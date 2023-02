Fin de semana largo: más de 60.000 vehículos pasaron por el Túnel Subfluvial

Más de 60.000 vehículo pasaron por el Túnel Subfluvial “Raúl Uranga – Carlos Sylvestre Begnis” durante el fin de semana de carnaval.



Lisandro Moreira, segundo jefe de puesto caminero, informó a Elonce que “desde las 00 hs del viernes hasta las 12 de este martes, ingresaron 37.800; y desde esa misma fecha, 39.700 salieron de la provincia”.



En números exactos, por día, el viernes pasaron 17.000 vehículos, mientras que el sábado 16.000, domingo 13.600, lunes 15.000 y “aún falta contabilizar los del día martes, pero se estima que van a superar los 15 mil autos”, confirmo desde el túnel a Elonce.



Además, según relató Moreira, “la mayoría de los vehículos que salieron, son turistas, ya que no frenan a solicitar la constancia de la Verificación Técnica Vehicular (VTV), que en otras provincias es obligatorio”.



Asimismo, indicó que el “el transito tuvo que ser interrumpido en dos ocasiones, debido a la rotura de dos vehículos, pero no duro más de 20 minutos el corte. Sin embargo, esto genero una cola significante a la espera de cruzar”.



Respecto a las horas pico, el segundo jefe de puesto caminero expresó que este martes “en horas de la mañana se notó mucho el deceso de circulación y por la tarde no dejo de cesar el fluir de vehículos”.



(Elonce)